» » » Цех на 100 мест
﻿
  • 10 апрель 2020 12:05
  • 44

Цех на 100 мест

Хоким района Нарпайского района Батыр Джабборов изучил работу хозяйствующих субъектов на месте . Он рассмотрел качество строительных материалов, ознакомился с ходом строительных работ  нового швейного цеха.

 

Цех на 100 мест

 Цех на 100 мест

 

Руководство районной администрации посетило частное предприятие Саида Эшмонова, расположенное в махалле «Олтиугил». ЧП производит строительные материалы. Также побывал на предприятии по производству кирпичей  «Пускарон келажак тонги». В дополнение к производству организация планирует открыть швейную мастерскую, чтобы обеспечить работой 100 женщин.


Похожие статьи:
﻿
В Пастдаргомском районе начал свою работу цех по измельчению камней

В Пастдаргомском районе начал свою работу цех по измельчению камней

Новости Самарканда
﻿
420 женщин из Иштыханского района получили работу на новом предприятии

420 женщин из Иштыханского района получили работу на новом предприятии

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде до конца года приостановят строительные работы

В Самарканде до конца года приостановят строительные работы

Политика / Новости Самарканда / ТОП
﻿
С начала года Самаркандская область экспортировала товаров и услуг на $36,8 млн.

С начала года Самаркандская область экспортировала товаров и услуг на $36,8 млн.

Экономика / Новости Самарканда
﻿
В Самарканде появились свои краски

В Самарканде появились свои краски

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика