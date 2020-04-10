 Цех на 100 мест

Хоким района Нарпайского района Батыр Джабборов изучил работу хозяйствующих субъектов на месте . Он рассмотрел качество строительных материалов, ознакомился с ходом строительных работ нового швейного цеха.

Руководство районной администрации посетило частное предприятие Саида Эшмонова, расположенное в махалле «Олтиугил». ЧП производит строительные материалы. Также побывал на предприятии по производству кирпичей «Пускарон келажак тонги». В дополнение к производству организация планирует открыть швейную мастерскую, чтобы обеспечить работой 100 женщин.