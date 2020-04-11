Полная и эффективная реализация принципа «Благоустроенной и безопасной махалли» в обществе, улучшения социальной и духовной среды в каждой семье имеет важное значение.





Учитывая существенную роль института махалли в социально-духовной жизни нашего общества, хоким области провел встречу с председателями махаллинских сходов граждан в городе Каттакургане.





Во время беседы тет-а-тет была заслушана информация о текущем состоянии зданий махаллей и их техническо- материальной базе. Были приведены статистические данные по совершенным правонарушениям и преступлениям, обсуждены вопросы оздоровления духовного климата в махаллях.





Председатели махаллей «Кошхауз» и «Нокис» попросили помочь заасфальтировать дороги на их территории. Руководители других махаллей также рассказали о своих проблемах и путях их решения.

Каждый случай был отдельно изучен, внесены предложения по озеленению и благоустройству совместно с должностными лицами.

Хоким области подчеркнул, что махалля должна быть мостом между государством и обществом, а председатель - решать все вопросы, связанные с жизнью населения.





Говорилось о том, что будет внедрена электронная система регистрации существующих проблем в махаллях. Здесь же будут указаны имена ответственных лиц, назначенных со стороны областного и каттакурганского хокимиятов для их решения. За реализацией будет вестись контроль администрацией области.





По окончании встречи было поручено разработать четкий целевой план для каждой махалли в течение трех дней. Решено продолжить работы по озеленению территорий, содержанию их в чистоте, оказанию своевременной помощи населению и другом.

Зарина Амритдинова