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  • 10 апрель 2020 11:26
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МАХАЛЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МОСТОМ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ

Полная и эффективная реализация принципа «Благоустроенной и безопасной махалли» в обществе,  улучшения социальной и духовной среды в каждой семье имеет важное значение.  
 

Учитывая существенную роль института махалли в социально-духовной жизни нашего общества, хоким области провел встречу с председателями махаллинских сходов  граждан в городе Каттакургане.

Во время беседы тет-а-тет  была заслушана информация о текущем состоянии зданий махаллей и их техническо- материальной базе. Были приведены статистические данные по совершенным правонарушениям и преступлениям, обсуждены вопросы оздоровления духовного климата в махаллях.

Председатели махаллей «Кошхауз» и «Нокис»  попросили помочь заасфальтировать дороги на их территории.  Руководители  других махаллей  также рассказали о своих  проблемах и путях их  решения.
Каждый случай был отдельно изучен, внесены предложения по озеленению и благоустройству совместно с должностными лицами. 
Хоким области подчеркнул, что махалля должна быть мостом между государством и обществом, а председатель - решать все вопросы, связанные с жизнью населения. 

Говорилось о том, что будет внедрена электронная система  регистрации существующих проблем в махаллях. Здесь же будут указаны имена ответственных  лиц, назначенных со стороны областного и каттакурганского хокимиятов для их решения.  За реализацией будет вестись контроль администрацией области.

По окончании встречи было поручено разработать четкий целевой план для каждой махалли в течение трех дней. Решено продолжить работы по озеленению территорий, содержанию их в чистоте,  оказанию своевременной помощи населению и другом.
 
Зарина Амритдинова

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