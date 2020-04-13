Что мешает самаркандским и каттакурганским бизнесменам стать успешными?

Очередная встреча областного хокимията с предпринимателями в связи с карантином прошла в двух городах: Самарканде и Каттакургане.

Самаркандский предприниматель Шерзод Каршиев вместе с семьей наладил производство инвалидных колясок. Имея инвалидность, он как никто другой лучше знает, на что обратить внимание при сборке необходимого атрибута для людей с инвалидностью. До сегодняшнего дня семейное предприятие «Нашнамо» изготовило 200 устройств для передвижения, но пока нет реального покупателя. Шерзод Каршиев попросил хокима Самаркандской области помочь реализовать продукцию . Подробнее в репортаже...