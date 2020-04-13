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  • 10 апрель 2020 11:22
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Что мешает самаркандским и каттакурганским бизнесменам стать успешными?

Очередная встреча областного хокимията с предпринимателями  в связи с карантином  прошла в двух городах: Самарканде и Каттакургане. Самаркандский предприниматель Шерзод Каршиев вместе с семьей наладил производство инвалидных колясок. Имея инвалидность, он как никто другой  лучше знает, на что обратить внимание при сборке необходимого атрибута для людей с инвалидностью. До сегодняшнего дня семейное предприятие «Нашнамо» изготовило 200 устройств для передвижения, но пока нет реального покупателя.  Шерзод Каршиев попросил хокима Самаркандской области помочь реализовать продукцию . Подробнее в репортаже...
 
 
Зарина Амритдинова

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