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  • 9 апрель 2020 15:05
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В Самарканде 1051 человек, которые были на карантине, отправлены домой

14-дневный карантинный срок для граждан, размещенных в здании Центра подготовки младших офицеров Вооруженных сил Республики Узбекистан в Самарканде, истек. В удовлетворительном состоянии  они выписаны домой.

 

В Самарканде 1051 человек, которые были на карантине, отправлены домой

 

Все они были размещены на обязательный карантин, проверены на наличие симптомов  коронавируса- результаты анализов отрицательные. Теперь эти граждане будут находиться под карантинным надзором дома 10 дней.

 

В настоящее время общее количество находящихся на карантине граждан в Самарканде составляет 2649 человек.

 

Напомним, что по состоянию на 13:00 9 апреля 2020 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Самаркандской области составляет 1 человек.

 


Информационная служба Самаркандского областного управления здравоохранения.


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