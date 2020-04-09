В Самарканде 1051 человек, которые были на карантине, отправлены домой

14-дневный карантинный срок для граждан, размещенных в здании Центра подготовки младших офицеров Вооруженных сил Республики Узбекистан в Самарканде, истек. В удовлетворительном состоянии они выписаны домой.

Все они были размещены на обязательный карантин, проверены на наличие симптомов коронавируса- результаты анализов отрицательные. Теперь эти граждане будут находиться под карантинным надзором дома 10 дней.

В настоящее время общее количество находящихся на карантине граждан в Самарканде составляет 2649 человек.

Напомним, что по состоянию на 13:00 9 апреля 2020 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Самаркандской области составляет 1 человек.



Информационная служба Самаркандского областного управления здравоохранения.