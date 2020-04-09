 Выпавший снег также повредил газопроводы. «Аварии» устраняются

Из-за вчерашнего прошедшего снега обрушение нескольких деревьев в регионе привело к повреждению газопроводов в некоторых местах.

Сотрудники ООО «Худудгаз Самарканд» круглосуточно работают над устранением последствий и восстановлением поставок природного газа потребителям.

В результате подача голубого топлива была временно приостановлена ​​в пострадавших районах.



В настоящее время проводятся ремонтные и монтажные работы в махаллях «Девори Кундаланг», «Бунедкор», «Чупанота» и «Бахор». Принимаются меры, направленные на обеспечение безопасного газоснабжения населению.

Как сообщает администрация ООО «Худудгаз Самарканд», ремонт и установка поврежденных трубопроводов природного газа ведутся и в МСГ «Шарк Юлдузи», «Мустакиллик» и «Навруз» Нурабадского района. Параллельно последствия устраняются в других регионах вилоята.

В случае повреждения трубопроводов природного газа или утечек газа на территории Самаркандской области, администрация предприятия просит принять меры безопасности и позвонить в диспетчерскую службу ООО «Худудгаз Самарканд» на короткий номер 104 или (66) 210-04-72, также в Call- центр по телефону (66) 239-78-02.