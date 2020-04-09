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  • 9 апрель 2020 12:03
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Официально: в Самаркандской области зарегистрирован только 1 случай заражения коронавирусом

Официально: в Самаркандской области зарегистрирован только 1 случай заражения коронавирусом

 

По данным Самаркандского областного управления здравохранения, по состоянию на 11:00 9 апреля 2020 года на территории Самаркандской области выявлен 1 случай заражения коронавирусной инфекцией. Сам пациент помещен в отдельный бокс в областной инфекционной больнице.

 

 

Все остальные цифры - это больные, жители Самаркандской области, у которых заболевания выявлены в Ташкенте, где они в данное время и лечатся.

 

Напомним, по состоянию на 9 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 555.


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