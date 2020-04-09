Официально: в Самаркандской области зарегистрирован только 1 случай заражения коронавирусом

Все остальные цифры - это больные, жители Самаркандской области, у которых заболевания выявлены в Ташкенте, где они в данное время и лечатся.

Напомним, по состоянию на 9 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 555.