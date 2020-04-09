Выпущена книга о тимуридской царевне Гаухаршад бегим

Одной из ярких представительниц династии Тимуридов, сыгравшей большую роль в политике империи была незаурядная Гаухаршад бегим. Она была влиятельной царицей тимуридского двора, спутницей жизни четвертого сына Амира Темура-Шахруха Мирзы, подарившая миру известного астронома Мирза Улугбека.

Собранные по крупицам и ставшие объектом научных исследований сведения исторических источников относительно судьбы тимуридских цариц и, особенно, наиболее значительной фигуры в этой плеяде Гаухаршад бегим, нашли свое воплощение в многочисленных произведениях художественной литературы. Историю о тимуридских царицах и их роли в период правления великого полководца Амира Темура описала в своей книге доцент филологических наук Махкамой Юсупова. Ее дебютная работа в качестве писателя получила название «Судьба Гаухар Шад бегим-царицы и матери».

Исторические события, разворачивающиеся в связи с жизнью и деятельностью Гаухар Шад бегим, освещены на основе исторических источников того периода. В частности, труда известного историка, очевидца описываемых событий Абдураззака Самарканди «Место восхода двух счастливых созвездий и слияния двух морей», а также научных и литературных трудов, посвященных эпохе правления Тимуридов.

В своей книге автор передает современному читателю острый богатый ум и сильный характер своей героини. Она была дочерью важного и влиятельного представителя знати того времени. Гаухаршад играла большую роль в ранней истории тимуридов и была главным советником своего супруга Шахруха в решении государственных вопросов. Младший сын эмира Темура больше всего отдавал предпочтение искусству. При его правлении Герат был крупнейшим центром науки и культуры на Востоке. Во время его правления сохранялась мощь государства Тимуридов. Большую роль во внутренней политической жизни страны играла старшая жена Шахруха — Гаухаршад-бегим, рассказывает Махкамой Юсупова, листая странички своей книги.

Гаухаршад и её муж своим щедрым патронажем искусств привлекали ко двору известных художников, архитекторов, философов и поэтов. В эту эпоху в Герате жил выдающийся персидско-таджикский поэт Абдурахман Джами. По приказу Гаухаршад бегим был построен архитектурный комплекс в Герате, включавший в себя мечеть, медресе и мавзолей.

После смерти своего мужа в 1447, Гаухаршад привела к власти одного из своих внуков. Еще в течение десяти лет она продолжала играть большую роль в политике империи, простиравшейся от Тигра и до границ Китая. Гаухаршад была казнена 19 июля 1457, тогда ей было уже за 80, по приказу султана Абу Саида.

Главным источником для Махкамой Юсуповой в написании книги был исторический труд Абдураззака Самарканди. Его работа была одним из первых и обстоятельных письменных источников по истории правления Амира Темура и тимуридов. Достоверность и ценность его сведений привлекли внимание других историков и послужили основным источником для их трудов, сам трактат «Матлаи саъдайн ва мажмаи бахрайн» («Место восхода двух счастливых созвездий и слияния двух морей») заслужил высокую оценку любителей истории.

Рассказывая в начале своей книги о персонаже Самарканди, писательница пишет, что в его произведении отдельное место занимают тимуридские царицы, которые принимали активное участие в делах государственного правления. Более всех упоминается имя Гаухар Шад бегим, удостоенной титула «Старшей жены шаха», что с очевидностью доказывает ее главенствующую роль в событиях своего времени.

Немного о самом авторе. Махкамой Юсупова родилась и выросла в Джамбайском районе Самаркандской области. Окончив Ташкентский государственный университет (НУУз) начала работать в педагогическом институте в Самарканде. В настоящее время является доцентом СамГУ, она автор более 70 научных статей. Участвовала в международных конференциях в Турции, Иране, С.Петербурге.

Книга «Судьба Гаухар Шад бегим-царицы и матери» М.Юсуповой была написана на ее родном узбекском языке. Позже ее перевели на русский. При содействии Международного женского общественного фонда «Sharq Ayoli» издано 500 экземпляров.

Зарина Хакбердиева