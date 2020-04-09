В Самарканде управляющий крупного предприятия заражен коронавирусом. Президент строго предупредил руководителей регионов, допустивших ошибки

Во время видеоконференции президент Шавкат Мирзиёев подверг критике тот факт, что около 200 граждан были помещены в карантин в Самарканде из-за ошибки одного человека.





Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля провел видеоконференцию для анализа эффективности работы по борьбе с пандемией коронавируса и развитием садоводства, которое является важным источником продовольственной безопасности, занятости и доходов.





Прежде чем перейти к основному вопросу повестки дня, Президент рассказал о работе, проводимой на местах по борьбе с коронавирусом. В частности, отмечая увеличение числа случаев в последние дни, он призвал не только местных руководителей, но и граждан проявлять бдительность.

На встрече было отмечено, что в прошлом месяце из-за пандемии из-за рубежа было привезено 6000 человек 20 чартерными рейсами и 10 000 железнодорожными и пограничными постами, причем все они были размещены по 160 адресам и помещены в карантин.

Был создан специальный штат опытных профессоров-медиков, налажена работа круглосуточного онлайн-консультирования, доступного для лечения каждого пациента. Были приглашены вирусологи из Китая и Южной Кореи, и установлены регулярные контакты в области телемедицины со специалистами из России, Германии, Японии и Турции.





«Сегодня мы набрали от двух до трех опытных специалистов для каждого из наших пациентов с коронавирусом. Берутся онлайн консультации и рекомендации от квалифицированных врачей в Южной Корее, России, Германии и Турции. В целом, мы видим положительный результат всех усилий в этом направлении, конечно.

К сожалению, несмотря на множество предупреждений, сорокалетний мужчина в Чирчикском районе заболел этой болезнью и решил лечиться дома. Я лично неоднократно просил их принять все необходимые меры для выздоровления этого молодого человека. К сожалению, было невозможно спасти его жизнь- он запустил болезнь.



Члены семьи также были заражены. Теперь они все под контролем. Я выражаю свои соболезнования родным и близким погибшего », - заявил президент.





На встрече было сообщено, что управляющий крупного предприятия в Самаркандской области также был заражен коронавирусом. В результате около двухсот граждан, вступивших в контакт с ним, в настоящее время находятся на карантине.



Приведя эти примеры, глава государства сказал, что не только граждане, но и лидеры не понимают реальной ситуации на местах. Об этом сообщает кун.уз

Отметим, первый случай заражения вирусом в Самаркандской области был зарегистрирован 7 апреля. По данным информационной службы Самаркандского областного управления здравоохранения, пациент обратился в территориальную клинику 4 апреля с ангиной и лихорадкой. Пациент, находившийся на медицинском осмотре, был немедленно доставлен в изолятор из-за лихорадки, а мазки были отправлены в вирусологическую лабораторию Областного центра санитарно-эпидемиологического надзора.