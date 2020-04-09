В Самарканде уже 9 человек, заразившихся вирусом COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Самаркандской области достигло 9.

Напомним, первый случай инфицирования китайским вирусом в Самаркандской области был зарегистрирован 7 апреля. Пациент был помещен в отдельный бокс в областной инфекционной больнице. Все детали вы можете прочитать тут.

8 апреля президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания рассказал, что менеджер крупного предприятия в Самаркандской области был заражен коронавирусом. Глава государства отметил, что из-за ошибки одного человека около двухсот граждан, вступивших в контакт с ним, были также помещены в карантин.

«Если вы заметили какие-либо симптомы заболевания, немедленно обратитесь к врачу. Повторяю, в первую очередь мы должны предотвратить попадание этой болезни в нашу семью, спасти себя и своих близких от этого бедствия », - сказал Президент.

Стоит отметить, что больше всего случаев инфицирования в городе Ташкенте (209), Бухарской (84), Андижанской (77), Ферганской (69), Наманганской (52) и Хорезмской (18) областях. Также зафиксированы случаи в республике Каракалпакстан (16), Самаркандской (9), Кашкадарьинской (6), Джизакской (3) и Навоийской (2) областях. В Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях случаев заражения нет.

Напомним, на 23:00 8 апреля всего в Узбекистане зарегистрировано 546 случая заболевания коронавирусом.