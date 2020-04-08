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  • 8 апрель 2020 20:15
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В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом. Синоптики еще пару дней назад прогнозировали минусовую погоду с выпадением осадков в виде дождя и снега. Сегодня ранним утром снег выпал в Кошрабадском районе. Дыхание зимы ощущают и жители г. Самарканда. Такого сюрприза после двадцатиградусного тепла, кажется, никто не ожидал.

 

В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 

В этом году снега почти не было, наблюдался продолжительный период теплой погоды. Во всех регионах страны уже вовсю цветут абрикосы, сливы и вишни. Судя по прогнозам, морозы будут слабыми-минус один-два градуса, риск пропажи урожая не велик.

 

В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 

Настоящее весеннее потепление ожидается через два дня, а пока самаркандцам придется терпеть капризы погоды. По данным Gismeteo, 8 апреля, ночью  температура воздуха снизится до 1 градуса тепла. 9 апреля –днем термометр будет показывать +3, а вечером опустится до 2 градусов мороза. Возможны кратковременные дожди.

 

В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом

 

Зарина Хакбердиева


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