В разгар весны Самаркандскую область засыпало снегом. Синоптики еще пару дней назад прогнозировали минусовую погоду с выпадением осадков в виде дождя и снега. Сегодня ранним утром снег выпал в Кошрабадском районе. Дыхание зимы ощущают и жители г. Самарканда. Такого сюрприза после двадцатиградусного тепла, кажется, никто не ожидал.

В этом году снега почти не было, наблюдался продолжительный период теплой погоды. Во всех регионах страны уже вовсю цветут абрикосы, сливы и вишни. Судя по прогнозам, морозы будут слабыми-минус один-два градуса, риск пропажи урожая не велик.

Настоящее весеннее потепление ожидается через два дня, а пока самаркандцам придется терпеть капризы погоды. По данным Gismeteo, 8 апреля, ночью температура воздуха снизится до 1 градуса тепла. 9 апреля –днем термометр будет показывать +3, а вечером опустится до 2 градусов мороза. Возможны кратковременные дожди.

Зарина Хакбердиева