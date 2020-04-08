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  • 8 апрель 2020 14:45
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Водитель, пытавшийся сбежать от сотрудников ППС, врезался в грузовик

Сегодня на въездах и выездах из Самарканда установлено 27 контрольно-пропускных пунктов. Сотрудники областного управления внутренних дел и других соответствующих ведомств работают на этих объектах в соответствии с требованиями карантина.

 

Водитель, пытавшийся сбежать от сотрудников ППС, врезался в грузовик

 

К сожалению, некоторые наши соотечественники продолжают нарушать установленные  правила карантина. К примеру, вчера, 7 апреля, водитель автомобиля «Дамас» с государственным номером 30 O 745 ТА, следовавший с территории махалли «Юкори Кайнама» Самаркандского района в город, без каких-либо причин пытался въехать в Самарканд через 24-й контрольно-пропускной пункт, сообщает IIV.UZ.


Увидев инспекторов ППС, которые пытались остановить его, водитель потерял равновесие и врезался в грузовик.

 

Самаркандский районный административный суд приговорил нарушителя к 15 суткам административного ареста.


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