Водитель, пытавшийся сбежать от сотрудников ППС, врезался в грузовик

Сегодня на въездах и выездах из Самарканда установлено 27 контрольно-пропускных пунктов. Сотрудники областного управления внутренних дел и других соответствующих ведомств работают на этих объектах в соответствии с требованиями карантина.

К сожалению, некоторые наши соотечественники продолжают нарушать установленные правила карантина. К примеру, вчера, 7 апреля, водитель автомобиля «Дамас» с государственным номером 30 O 745 ТА, следовавший с территории махалли «Юкори Кайнама» Самаркандского района в город, без каких-либо причин пытался въехать в Самарканд через 24-й контрольно-пропускной пункт, сообщает IIV.UZ.



Увидев инспекторов ППС, которые пытались остановить его, водитель потерял равновесие и врезался в грузовик.

Самаркандский районный административный суд приговорил нарушителя к 15 суткам административного ареста.