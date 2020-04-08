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  • 8 апрель 2020 11:52
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В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против гражданина, который оказывал сопротивление правоохранителям

29-летний житель МСГ «Юкори Жуш» Кошрабадского района оскорбил сотрудников органов внутренних дел в момент несения ими службы.  Не отдавая отчет своим действиям, агрессивный гражданин выражался в адрес правоохранителей нецензурной бранью.

 

В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против гражданина, который оказывал сопротивление правоохранителям

 

Дело в том, что 6 апреля текущего года в районное отделение ОВД обратился председатель махали «Юкори Жуш» с жалобой. Он просил вернуть водопроводные трубы, которых  местные жители самовольно выкопали и унесли домой. Расследование показало, что преступление совершено со стороны гражданина Т.Ш., 1992 года рождения. Когда работники ОВД Ш.Зохидов и Г. Мамаев отправились к нему домой и хотели во всем разобраться, в процесс вмешался 29-летний Х.Н. и устроил скандал.

 

 

Разбирательство также продолжилось и в Кошрабадском РОВД,  куда гражданин Х.Н. был доставлен сотрудниками полиции. Чувствуя себя всесильным, нарушитель правопорядка нецензурно выражался, оскорблял сотрудников, и зачастую оказывал физическое сопротивление. В результате, он сломал двери и рамы комнаты временного содержания, повредил внутренние стены  здания


Как сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области, по данному факту прокуратура Кошрабатского района возбудила уголовное дело в отношении Х.Н. по части 3 статьи 277 и части 3 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


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