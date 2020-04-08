В Самарканде один из самых больших показателей нарушений карантина

Как мы уже сообщали, не смотря на все предупреждения, самаркандцы продолжают нарушать правила карантинных ограничений.

Только за 7 апреля 2020 года по Самаркандской области было зафиксировано 400 фактов нарушений мер карантинного ограничения. Всего с момента объявления карантина по сегодняшний день в нашем регионе зафиксировано 3 594 случая. Это один из самых больших показателей по республике.

Больше нас нарушают карантин Ташкент (5 651), Ферганская (4 521) и Ташкентская (4 364) области. Самой примерной продолжает оставаться Навоийская область (397).

Всего по республике за сутки зафиксировано 3 122 факта нарушений мер карантинного ограничения. С момента объявления карантина по состоянию на 09:00 часов 8 апреля т.г.

эта цифра составляет 35 771.

Ниже приводим цифры в разрезе регионов:

- город Ташкент – 5 651 факт;

- Ферганская область – 4 521 факт;

- Ташкентская область – 4 364 факта;

- Самаркандская область – 3 594 факта;

- Кашкадарьинская область – 3 151 факт;

- Наманганская область – 2 321 факт;

- Сырдарьинская область – 2 582 факта;

- Андижанская область – 1 894 факта;

- Джизакская область – 1 673 факта;

- Сурхандарьинская область – 1 641 факт;

- Хорезмская область – 1 425 фактов;

- Бухарская область – 1 431 фактов;

- Республика Каракалпакстан – 1 126 фактов;

- Навоийская область – 397 фактов.

Убедительно призываем сограждан более ответственнее подходить к возложенным обязанностям, неукоснительно соблюдать меры санитарно-гигиенических требований, беречь своё здоровье и здоровье своих близких.