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  • 7 апрель 2020 20:00
  • 1943

Появились новые подробности о первом пациенте с коронавирусом в Самарканде

Появились новые подробности о первом пациенте с коронавирусом в Самарканде

Пресс-служба Самаркандского областного управления здравоохранения сообщила подробности о человеке, заболевшем COVID-19 в Самарканде.


Это житель Самаркандской области. Почувствовав недомогание, температуру и боль в горле он обратился в поликлинику по месту проживания. Обследовавшие его врачи, заподозрив по симптомам коронавирус, его немедленно изолировали. Анализы были отправлены в вирусологическую лабораторию Областного центра санитарно-эпидемиологического надзора.

 

Вирусологический анализ выявил инфекцию COVID-19. Результаты направлены в Республиканское агентство санитарно-эпидемиологического надзора для подтверждения.

 

Сам пациент в данное время помещен в отдельный бокс в областной инфекционной больнице. Все, кто с ним контактировал также помещены в областную инфекционную больницу. Все, кто на тот момент находились под карантинным контролем в областной инфекционной больнице, были переведены в другое учреждение.

 

Состояние у больного стабильное. Он проходит лечение в соответствии с установленными стандартами.


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