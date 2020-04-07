Появились новые подробности о первом пациенте с коронавирусом в Самарканде





Это житель Самаркандской области. Почувствовав недомогание, температуру и боль в горле он обратился в поликлинику по месту проживания. Обследовавшие его врачи, заподозрив по симптомам коронавирус, его немедленно изолировали. Анализы были отправлены в вирусологическую лабораторию Областного центра санитарно-эпидемиологического надзора.

Вирусологический анализ выявил инфекцию COVID-19. Результаты направлены в Республиканское агентство санитарно-эпидемиологического надзора для подтверждения.

Сам пациент в данное время помещен в отдельный бокс в областной инфекционной больнице. Все, кто с ним контактировал также помещены в областную инфекционную больницу. Все, кто на тот момент находились под карантинным контролем в областной инфекционной больнице, были переведены в другое учреждение.

Состояние у больного стабильное. Он проходит лечение в соответствии с установленными стандартами.