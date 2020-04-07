В Самаркандской области появился первый зараженный COVID-19

До сегодняшнего дня в Самаркандской области заболевших коронавирусом зарегистрировано не было. И вот, как сообщает Минздрав, 1 пациент находится в медицинском учреждении Самаркандской области, специализированном на лечении инфекционных заболеваний. При этом отмечается, что граждане, у которых диагностировано заболевание в результате лабораторных анализов, переводятся в специализированные медицинские учреждения на карантинной территории для лечения независимо от места постоянного жительства.
Согласно последним данным, в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 504. Из них 212 мужчин и 292 женщин.
В данное время 194 больных лечатся в городе Ташкенте, 84 – Бухаре, 70 – в Фергане, 61 – Андижане, 51 – Намангане, 18 – Хорезме, 16 – Республике Каракалпакстан, 6 – Кашкадарье, 2 – Навоийской области, по одному – в Самаркандской и Джизакской областях, в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний.
С точки зрения возраста, среди больных
·0-9 лет 20 человек (4%);
·10-19 лет – 29 (5,8%);
·20-29 лет – 84 (16,7%);
·30-39 лет – 132 (26,2%);
·40-49 лет – 137 (27,2%);
·50-59 лет – 72 (14,3%);
·60-69 лет – 22 (4,4%);
·70-79 – 7 (1,4%);
·80 лет – 1 (0,2%) человек.
На сегодняшний день 30 человек полностью выздоровели от этой болезни.
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