В Самаркандской области появился первый зараженный COVID-19

Сегодня утром Начальник Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору при Кабинете Министров и главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков отметил, что коронавирусная инфекция выявлена во всех областях Узбекистана. Предупредив, что болезнь может распространиться на все регионы, он призвал граждан не надеяться на то, что в их регионе нет заболевших.

До сегодняшнего дня в Самаркандской области заболевших коронавирусом зарегистрировано не было. И вот, как сообщает Минздрав, 1 пациент находится в медицинском учреждении Самаркандской области, специализированном на лечении инфекционных заболеваний. При этом отмечается, что граждане, у которых диагностировано заболевание в результате лабораторных анализов, переводятся в специализированные медицинские учреждения на карантинной территории для лечения независимо от места постоянного жительства.

Согласно последним данным, в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 504. Из них 212 мужчин и 292 женщин.

В данное время 194 больных лечатся в городе Ташкенте, 84 – Бухаре, 70 – в Фергане, 61 – Андижане, 51 – Намангане, 18 – Хорезме, 16 – Республике Каракалпакстан, 6 – Кашкадарье, 2 – Навоийской области, по одному – в Самаркандской и Джизакской областях, в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний.

С точки зрения возраста, среди больных

·0-9 лет 20 человек (4%);

·10-19 лет – 29 (5,8%);

·20-29 лет – 84 (16,7%);

·30-39 лет – 132 (26,2%);

·40-49 лет – 137 (27,2%);

·50-59 лет – 72 (14,3%);

·60-69 лет – 22 (4,4%);

·70-79 – 7 (1,4%);

·80 лет – 1 (0,2%) человек.

На сегодняшний день 30 человек полностью выздоровели от этой болезни.

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