 В Нурабадском районе строится мост, соединяющий две махалли

Новый мост будет соединять жителей махаллей «Уртабоз» и «Жом» в Нурабадском районе.





В течение многих лет отсутствие моста для перехода через большую реку между селами создавало много трудностей для школьников, посещающих школу, для местного населения, а также для движения легковых автомобилей и общественного транспорта.

Длина моста, который строится за счет средств местного бюджета областной администрации, составляет 32 метра. Особое внимание уделяется свободному передвижению автомобилей и пешеходов.

Пресс-служба хокимията Нурабадского района