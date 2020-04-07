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  • 7 апрель 2020 17:01
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В Нурабадском районе строится мост, соединяющий две махалли

Новый мост  будет соединять жителей махаллей  «Уртабоз» и «Жом» в  Нурабадском районе.

 

В Нурабадском районе строится мост, соединяющий две махалли

В Нурабадском районе строится мост, соединяющий две махалли


 

В течение многих лет отсутствие моста для перехода через большую реку между селами создавало много трудностей для школьников, посещающих школу, для местного населения,  а также для движения легковых автомобилей и общественного транспорта.

 

В Нурабадском районе строится мост, соединяющий две махалли

 В Нурабадском районе строится мост, соединяющий две махалли

 

 

Длина моста, который строится за счет средств местного бюджета областной администрации, составляет 32 метра. Особое внимание уделяется свободному передвижению автомобилей и пешеходов.

 

Пресс-служба хокимията  Нурабадского района


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