Ученики во время карантина заняты выпасом скота

После введения карантинных мер в Узбекистане во избежания распространения коронавирусной инфекции было принято перевести студентов и школьников на дистанционное обучение. В связи с этим, по инициативе Министерства народного образования РУз с 30 марта организованы видеоуроки для школьников , где ученики могут изучить учебную программу четвертой четверти.

Однако некоторые директора, которым было поручено организовать карантинные мероприятия в школах Самаркандской области, внедрить дистанционные онлайн-уроки для учащихся и контролировать деятельность учителей, воспользовались моментом и забросили школу. Как выяснилось, понятия ответственности, преданности своей профессии и заинтересованности в обучении детей для них чужды.





Например, 4 апреля, когда мы посетили общеобразовательную школу №3 Пастдаргомского района, главные ворота учреждения были закрыты. Зайдя внутрь школы, мы увидели 4-5 несовершеннолетних подростка в караульном помещении. Еще один занимался выпасом скота во дворе школы.





На стене караульного помещения был вывешен график дежурств директора школы и его заместителей на период карантина. Однако на деле - картина совсем противоположная реальности.





Как оказалось, один из мальчиков был сыном охранника, которого пришлось позже вызвать. По его словам, директора школы он видел в последний раз 30 марта. Как можно понять директора, который отвечает за состояние школы, координирует работу своих заместителей , охраны и других должностных лиц, в течение периода карантина работает над неотложными задачами, дезинфекцией?





Как такие равнодушные директора могут объяснить тот факт, что ученики, которые должны сидеть дома и готовить уроки, ходят по улицам, в пустующей школе? Какая польза тогда от карантинной работы и принятых государством мер?





И это не единственный случай. Директор школы № 28 в том же районе по мессенджеру Telegram дает учителям безосновательные на то задания. Согласно поручению, они ежедневно должны следить за видеоуроками, в противном случае будут лишены положенной зарплаты. Да, правительство позволяет учителю работать удаленно, соблюдая правила карантина, но при этом нигде не написано об удержании ежемесячной заработной платы!





Мать одного из учеников общеобразовательной школы № 41 в г. Самарканде пожаловалась через официальную страничку Министерства народного образования в социальных сетях, заявив, что в школе не налажена работа по онлайн-занятиям: учителя не работают с учениками удаленно.





В ходе исследования данной ситуации выяснилось, что по ошибке классного учителя заявительница не была включена в группу, созданную в Telegram. И за все это время классный руководитель ни разу не поинтересовался досугом своего ученика. Отметим, что директор также был безразличен к организации работы в этом отношении.





В данной отрасли минусов предостаточно. Но правда заключается в том, что такое поведение директоров школ - не что иное, как проявление халатности и безответственности. Пусть директора школ, подобные вышеперечисленным, особенно те, кто объявил праздник и ушел с работы, приходят к своевременному выводу.





Пусть администрация учебного заведения, руководители отделов, работающих в региональной системе народного образования, прислушаются: ни один школьник не должен оставаться вне контроля. Пусть каждый работник, преподаватель на расстоянии, пересмотрит свою работу в этом контексте и будет добросовестно выполнять свои обязанности.





Сайдахмад УСМОНОВ,

Начальник управления народного образования Самаркандской области