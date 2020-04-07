 В Самарканде в карантин созданы мобильные ярмарки

В период карантина под руководством прокурора города Самарканда организованы мобильные ярмарки в густонаселенных местах второго сектора.





Продовольственная ярмарка развернулась в махаллях, расположенных далеко от фермерских рынков. Ассортимент предлагаемой сельскохозяйственной продукции можно приобрести по приемлемым ценам. На месте реализовываются продукты первой необходимости, такие как картофель, лук, масло, яйца, мука, рис, мясо.

Как считают инициаторы, это позволит жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.

Пресс-служба хокимията г. Самарканда