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  • 7 апрель 2020 13:10
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В Самарканде в карантин созданы мобильные ярмарки

В период карантина под руководством прокурора города Самарканда организованы мобильные ярмарки в густонаселенных местах второго сектора.


В Самарканде в карантин созданы мобильные ярмарки

 В Самарканде в карантин созданы мобильные ярмарки

 

Продовольственная ярмарка развернулась в махаллях, расположенных далеко от фермерских рынков. Ассортимент предлагаемой сельскохозяйственной продукции можно приобрести по приемлемым ценам. На месте реализовываются продукты первой необходимости, такие как картофель, лук, масло, яйца, мука, рис, мясо.

 

В Самарканде в карантин созданы мобильные ярмарки

 

Как считают инициаторы, это позволит жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.

 

Пресс-служба хокимията г. Самарканда


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