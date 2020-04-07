Нарушения карантина в Самарканде продолжаются

258 факта нарушения мер карантинного ограничения зафиксировано в Самаркандской области только за 6 апреля текущего года. Всего с момента объявления карантина в нашем регионе зафиксировано 3 194 факта нарушения.
Больше нас карантин нарушают только в городе Ташкенте, Ферганской и Ташкентской областях. Самая примерная область Навоийская - там с момента объявления карантина всего 345 случая нарушений.
Всего по республике на 09:00 7 апреля эта цифра составляет 32 649. Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются.
Ниже представлены цифры в разрезе регионов: (данные на 9:00 7 апреля)
- город Ташкент – 5 284 факта;
- Ферганская область – 4 088 фактов;
- Ташкентская область – 3 910 фактов;
- Самаркандская область – 3 194 факта;
- Кашкадарьинская область – 2 877 фактов;
- Наманганская область – 2 171 факт;
- Сырдарьинская область– 2 161 факт;
- Андижанская область – 1 781 факт;
- Джизакская область – 1 613 фактов;
- Сурхандарьинская область – 1 533 факта;
- Хорезмская область – 1 330 фактов;
- Бухарская область – 1 320 фактов;
- Республика Каракалпакстан – 1 042 факта;
- Навоийская область – 345 фактов.
Уважаемые соотечественники! Берегите себя, своих близких и родных. Оставайтесь дома!