Нарушения карантина в Самарканде продолжаются

258 факта нарушения мер карантинного ограничения зафиксировано в Самаркандской области только за 6 апреля текущего года. Всего с момента объявления карантина в нашем регионе зафиксировано 3 194 факта нарушения.

Больше нас карантин нарушают только в городе Ташкенте, Ферганской и Ташкентской областях. Самая примерная область Навоийская - там с момента объявления карантина всего 345 случая нарушений.

Всего по республике на 09:00 7 апреля эта цифра составляет 32 649. Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются.

Ниже представлены цифры в разрезе регионов: (данные на 9:00 7 апреля)

- город Ташкент – 5 284 факта;

- Ферганская область – 4 088 фактов;

- Ташкентская область – 3 910 фактов;

- Самаркандская область – 3 194 факта;

- Кашкадарьинская область – 2 877 фактов;

- Наманганская область – 2 171 факт;

- Сырдарьинская область– 2 161 факт;

- Андижанская область – 1 781 факт;

- Джизакская область – 1 613 фактов;

- Сурхандарьинская область – 1 533 факта;

- Хорезмская область – 1 330 фактов;

- Бухарская область – 1 320 фактов;

- Республика Каракалпакстан – 1 042 факта;

- Навоийская область – 345 фактов.

Уважаемые соотечественники! Берегите себя, своих близких и родных. Оставайтесь дома!