Сильный ливень затопил дома самаркандцев

Прошедший проливной дождь создал населению города Самарканда серьезные проблемы: затоплены жилые дома, улицы и дороги.
Больше всего пострадали те люди, которые проживают в старых постройках. По их словам, они не могли справиться с ливнем, который, впоследствии ,породил массу неудобств.
В редакцию сайта ств.уз отправили видео о подтоплении двора и нескольких жилых комнат в результате сезонного дождя.
Как сообщает Самаркандское
городское управление МЧС, в дежурную
часть поступило около двухсот звонков. Выехало 12 бригад
спасательной службы.
Видео вы можете посмотреть в телеграмм-канале https://t.me/samarkandstv/4386
Зарина Хакбердиева