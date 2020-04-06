» » » Сильный ливень затопил дома самаркандцев
﻿
  • 6 апрель 2020 19:00
  • 154

Сильный ливень затопил дома самаркандцев

Прошедший проливной дождь создал населению города Самарканда серьезные проблемы: затоплены жилые дома, улицы и дороги.

 

Сильный ливень затопил дома самаркандцев

 

 

 

Больше всего пострадали те люди, которые проживают в старых постройках.  По их словам, они не могли справиться с ливнем, который, впоследствии ,породил массу неудобств.

 

 

Сильный ливень затопил дома самаркандцев

 

 

В редакцию сайта ств.уз отправили видео о подтоплении двора и нескольких жилых комнат в результате сезонного  дождя.

 

 

Сильный ливень затопил дома самаркандцев

 

 

-Мы не могли дозвониться до службы спасения, пришлось набирать номер пожарников, чтобы хотя бы откачали воду, -говорит автор видео. –Наш дом находится в низине, поэтому вся ливневая  вода пошла к нам. В комнатах все плывет, успели только детей вынести».

 

Сильный ливень затопил дома самаркандцев

  

 

Как сообщает Самаркандское городское управление МЧС,  в дежурную часть поступило около двухсот звонков. Выехало 12 бригад спасательной службы.

Видео вы можете посмотреть в телеграмм-канале  https://t.me/samarkandstv/4386

 

Зарина Хакбердиева

 


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде создадут цитогенетическую лабораторию (видео)

В Самарканде создадут цитогенетическую лабораторию (видео)

Общество / Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
В телекомпанию СТВ от жителей дома №47 по улице Узбекистанской поступило письмо с жалобой (фото+видео)

В телекомпанию СТВ от жителей дома №47 по улице Узбекистанской поступило письмо с жалобой (фото+видео)

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде обрушилась часть жилого дома

В Самарканде обрушилась часть жилого дома

Новости Самарканда / Проишествия / ТОП
﻿
В Самарканде незаконно сносят детские площадки (видео)

В Самарканде незаконно сносят детские площадки (видео)

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Из далека долго, течет питьевая река как Волга... а от Горводоканала ответа нет! (Видео)

Из далека долго, течет питьевая река как Волга... а от Горводоканала ответа нет! (Видео)

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика