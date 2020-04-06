Сильный ливень затопил дома самаркандцев

Прошедший проливной дождь создал населению города Самарканда серьезные проблемы: затоплены жилые дома, улицы и дороги.

Больше всего пострадали те люди, которые проживают в старых постройках. По их словам, они не могли справиться с ливнем, который, впоследствии ,породил массу неудобств.

В редакцию сайта ств.уз отправили видео о подтоплении двора и нескольких жилых комнат в результате сезонного дождя.

-Мы не могли дозвониться до службы спасения, пришлось набирать номер пожарников, чтобы хотя бы откачали воду, -говорит автор видео. –Наш дом находится в низине, поэтому вся ливневая вода пошла к нам. В комнатах все плывет, успели только детей вынести».

Как сообщает Самаркандское городское управление МЧС, в дежурную часть поступило около двухсот звонков. Выехало 12 бригад спасательной службы.



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Зарина Хакбердиева