» » » У предпринимателя конфисковано растительное масло на сумму 1 560 000 сумов
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  • 6 апрель 2020 16:58
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У предпринимателя конфисковано растительное масло на сумму 1 560 000 сумов

В Таяйлякском районе выявили факт незаконной продажи растительного масла, стоимость которого в несколько раз превышала  цену производителя. Бизнесмен, который реализовывал товар без государственной регистрации, был задержан во время контрольного мероприятия.

 

У предпринимателя конфисковано растительное масло на сумму 1 560 000 сумов

 

Рейд проведен по инициативе Государственной налоговой инспекции Тайлякского района и регионального отделения Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.

 

В ходе проверки у гражданина конфисковали 158 литров и 200 граммов растительного масла на сумму 1 560 000 сумов.

 

Рейды соответствующих органов по предотвращению необоснованного повышения цен на продукты питания продолжаются, сообщается в телеграмм-канале Самаркандского городского хокимията.


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