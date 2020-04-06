У предпринимателя конфисковано растительное масло на сумму 1 560 000 сумов

В Таяйлякском районе выявили факт незаконной продажи растительного масла, стоимость которого в несколько раз превышала цену производителя. Бизнесмен, который реализовывал товар без государственной регистрации, был задержан во время контрольного мероприятия.

Рейд проведен по инициативе Государственной налоговой инспекции Тайлякского района и регионального отделения Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз.

В ходе проверки у гражданина конфисковали 158 литров и 200 граммов растительного масла на сумму 1 560 000 сумов.

Рейды соответствующих органов по предотвращению необоснованного повышения цен на продукты питания продолжаются, сообщается в телеграмм-канале Самаркандского городского хокимията.