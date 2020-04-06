Самарканд на 4 месте по количеству нарушений карантинного режима

Из них:

- городе Ташкенте – 4 929 фактов;

- Ферганской области – 3 675 фактов;

- Ташкентской области – 3 450 фактов;

- Самаркандской области – 2 936 фактов;

- Кашкадарьинской области – 2 584 факта;

- Наманганской области – 2 011 фактов;

- Сырдарьинской области – 1 860 фактов;

- Андижанской области – 1 677 фактов;

- Джизакской области – 1 582 факта;

- Сурхандарьинской области – 1 476 фактов;

- Хорезмской области – 1 239 фактов;

- Бухарской области – 1 226 факта;

- Республике Каракалпакстан – 978 фактов;

- Навоийской области – 330 фактов.

Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются. Подчёркиваем, что каждый из нас должен более ответственно подходить к возложенным обязанностям, неукоснительно соблюдать меры санитарно-гигиеничеких требований, беречь своё здоровье и здоровье своих близких.