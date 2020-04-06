Самарканд на 4 месте по количеству нарушений карантинного режима

Из них:
- городе Ташкенте – 4 929 фактов;
- Ферганской области – 3 675 фактов;
- Ташкентской области – 3 450 фактов;
- Самаркандской области – 2 936 фактов;
- Кашкадарьинской области – 2 584 факта;
- Наманганской области – 2 011 фактов;
- Сырдарьинской области – 1 860 фактов;
- Андижанской области – 1 677 фактов;
- Джизакской области – 1 582 факта;
- Сурхандарьинской области – 1 476 фактов;
- Хорезмской области – 1 239 фактов;
- Бухарской области – 1 226 факта;
- Республике Каракалпакстан – 978 фактов;
- Навоийской области – 330 фактов.
Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются. Подчёркиваем, что каждый из нас должен более ответственно подходить к возложенным обязанностям, неукоснительно соблюдать меры санитарно-гигиеничеких требований, беречь своё здоровье и здоровье своих близких.