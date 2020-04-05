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  • 5 апрель 2020 14:03
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Некачественный дорожный ремонт на 2 млрд. сумов выявили на улице Рудаки

Это стало ясно в результате очередных проливных дождей, когда новое асфальтовое покрытие буквально утопало в лужах. Такие случаи не редкость в Самарканде- халатное отношение дорожных рабочих горожане наблюдают регулярно. О качестве отремонтированных дорог можно судить даже по комментариям интернет-пользователей. В соцсетях после небольших осадков всегда идет бурное обсуждение дорожных покрытий.


Некачественный дорожный ремонт на 2 млрд. сумов выявили на улице Рудаки

Областной администрацией была создана рабочая группа, состоящая из специалистов Департамента государственного финансового контроля , Инспекции по контролю качества дорожно-строительных работ,  а также Инспекции по контролю питьевой воды.

 

Согласно информации, строительно-монтажные работы на этом объекте были выполнены ООО "Багдад Карвон" по заказу Самаркандского регионального отделения ГУП "Инжиниринговая компания по строительству систем водоснабжения и канализации".

 

6,2 млрд. сумов было передано генеральному подрядчику для строительства 1,18 км канализационных труб. По предварительным данным инспекции, строительные работы на объекте стоимостью 2 млрд. сумов некачественные. Также выявлено, что работы на сумму 593 млн. сумов  завершены не полностью.

 

По окончанию проверки членов рабочей группы собранные документы будут должным образом представлены в прокуратуру,  будет принято юридическое решение, говорится на сайте хокимията г. Самарканда.


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