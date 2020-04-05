Некачественный дорожный ремонт на 2 млрд. сумов выявили на улице Рудаки





Областной администрацией была создана рабочая группа, состоящая из специалистов Департамента государственного финансового контроля , Инспекции по контролю качества дорожно-строительных работ, а также Инспекции по контролю питьевой воды.

Согласно информации, строительно-монтажные работы на этом объекте были выполнены ООО "Багдад Карвон" по заказу Самаркандского регионального отделения ГУП "Инжиниринговая компания по строительству систем водоснабжения и канализации".

6,2 млрд. сумов было передано генеральному подрядчику для строительства 1,18 км канализационных труб. По предварительным данным инспекции, строительные работы на объекте стоимостью 2 млрд. сумов некачественные. Также выявлено, что работы на сумму 593 млн. сумов завершены не полностью.

По окончанию проверки членов рабочей группы собранные документы будут должным образом представлены в прокуратуру, будет принято юридическое решение, говорится на сайте хокимията г. Самарканда.