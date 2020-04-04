В Самарканде избили 63-летнего мужчину, который отказался приготовить хот-дог (Видео)

В ночь на 29 марта 2020 года в 03:09 пьяный гражданин, придя на рынок в массиве Сартепа, попросил 63-летнего охранника Хусинали Муродова приготовить ему хот-дог. Пожилой мужчина, ранее продававший хот-доги, объяснил клиенту, что столовая закрыта из-за карантина. Однако ответ не устроил посетителя.







Пьяный гражданин избил охранника сначала внутри помещения, а затем на улице. Факт избиения запечатлен на камере видеонаблюдения. По словам Хусинали Муродова, единственный свидетель инцидента, друг потерпевшего сразу же сбежал, когда началась потасовка. В результате мужчина был избит, а его плечо сломано.

-Наше заведение находится на территории дехканского рынка в массиве Сартепа. Здесь мы работаем всей семьей, продаем хот-доги,- говорит Гуломжон Муродов, сын Хусинали Муродова.- В настоящее время мы временно закрыты из-за карантина, объявленного в нашей стране. Обычно когда мой отец приходил охранять рынок, он оставался на всю ночь.

Как рассказывает Гуломжон Муродов , когда он узнал о своем избитом отце, он отвез его в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицины. Поступивший больной прошел медицинское обследование и был отправлен домой после необходимого лечения.

-Сейчас многие столовые, магазины закрыты на карантин. Однако некоторые люди, не соблюдая карантинные правила, заставляют продавцов работать среди ночи. Мало того, они их избивают и остаются без наказанными, -продолжает возмущаться сын охранника.

Гуломжон Муродов, обратившийся в УВД, добавил, что участковый инспектор не может предпринять никаких действий без получения экспертного заключения. С момента происшествия прошло уже несколько дней, но дело об избиении человека до сих пор не возбуждено, сообщает daryo.