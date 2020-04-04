В Самарканде избили 63-летнего мужчину, который отказался приготовить хот-дог (Видео)
В ночь на 29 марта 2020 года в 03:09 пьяный гражданин, придя на рынок в массиве Сартепа, попросил 63-летнего охранника Хусинали Муродова приготовить ему хот-дог. Пожилой мужчина, ранее продававший хот-доги, объяснил клиенту, что столовая закрыта из-за карантина. Однако ответ не устроил посетителя.
Пьяный гражданин
избил охранника сначала внутри помещения, а затем на улице. Факт избиения
запечатлен на камере видеонаблюдения. По словам Хусинали Муродова, единственный
свидетель инцидента, друг потерпевшего сразу же сбежал, когда началась
потасовка. В результате мужчина был избит, а его плечо сломано.
-Наше заведение
находится на территории дехканского рынка в массиве Сартепа. Здесь мы работаем
всей семьей, продаем хот-доги,- говорит Гуломжон Муродов, сын Хусинали Муродова.-
В настоящее время мы временно закрыты из-за карантина, объявленного в нашей
стране. Обычно когда мой отец приходил охранять рынок, он оставался на всю
ночь.
Как рассказывает Гуломжон
Муродов , когда он узнал о своем избитом отце, он отвез его в Самаркандский
филиал Республиканского научного центра экстренной медицины. Поступивший больной
прошел медицинское обследование и был отправлен домой после необходимого
лечения.
-Сейчас многие
столовые, магазины закрыты на карантин. Однако
некоторые люди, не соблюдая карантинные правила, заставляют продавцов работать среди ночи. Мало
того, они их избивают и остаются без наказанными, -продолжает возмущаться сын охранника.
Гуломжон Муродов,
обратившийся в УВД, добавил, что участковый инспектор не может предпринять
никаких действий без получения экспертного заключения. С момента происшествия
прошло уже несколько дней, но дело об избиении человека до сих пор не
возбуждено, сообщает daryo.