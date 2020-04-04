Сколько человек находятся на карантине в Самарканде?

В настоящее время 1051 человек, в том числе 987 мужчин, 56 женщин и 8 несовершеннолетних, прибывших на пассажирском поезде «Ташкент-Самарканд» 25 марта 2020 года в 22:30, находятся на карантине в здании Учебного центра подготовки младших специалистов Вооруженных сил Республики Узбекистан.

Еще 36 человек находятся на карантине в Самаркандской районной лечебно-реабилитационной больнице.

292 человека, помещенные на карантин в лагерь "Дустлик" в Самарканде, после 14-дневного карантина вернулись к своим семьям. Медицинское наблюдение снято также с 142 человек, которые были на карантине в общежитии Самаркандского профессионального колледжа железнодорожного транспорта

На сегодняшний день 4281 человек изолированы в специальных карантинных пунктах и ​​лечебно-профилактических учреждениях Самаркандской области. Из них 3104 человека находятся в самоизоляции дома

Отметим, по области продолжаются ежедневные дезинфекционные и санитарно-профилактические мероприятия.



Региональный межведомственный штаб по координации мер по предотвращению проникновения и распространения коронавируса