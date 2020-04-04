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  • 4 апрель 2020 14:30
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Сколько человек находятся на карантине в Самарканде?

В настоящее время 1051 человек, в том числе 987 мужчин, 56 женщин и 8 несовершеннолетних, прибывших на пассажирском поезде «Ташкент-Самарканд»  25 марта 2020 года в 22:30, находятся на  карантине в здании Учебного центра подготовки  младших специалистов Вооруженных сил Республики Узбекистан.

 

 

Сколько человек находятся на карантине в Самарканде?

  

Еще  36 человек находятся на карантине в Самаркандской районной лечебно-реабилитационной больнице.

 

292 человека, помещенные на карантин в лагерь "Дустлик" в Самарканде, после 14-дневного карантина вернулись  к своим семьям. Медицинское наблюдение снято также с 142 человек, которые были на карантине в общежитии Самаркандского профессионального колледжа железнодорожного транспорта

 

На сегодняшний день 4281 человек изолированы  в специальных карантинных пунктах и ​​лечебно-профилактических учреждениях Самаркандской области.  Из них 3104 человека  находятся в самоизоляции дома

 

Отметим, по области продолжаются ежедневные дезинфекционные и санитарно-профилактические мероприятия.

 


Региональный межведомственный штаб по координации мер по предотвращению проникновения и распространения коронавируса


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