Юристы на связи

Будни работников отдела юридического обеспечения УВД Самаркандской области проходят в особом режиме. Каждый день сотрудники правоохранительных органов обращаются к ним с различными вопросами. К примеру: как быть в условиях карантина женщинам с маленькими детьми? Нужно ли им продлевать отпуск? Что делать, если требуют погашение ипотечного кредита и неправомерно завышают процентные ставки? Ответы на вопросы помогают найти ведущий юрисконсульт капитан Шукуржон Мухаммадкулов и лейтенант Хамидулло Сагдуллаев.

В эти дни сотрудники отдела работают в онлайн-режиме. В прошлом году был создан специальный телеграмм-канал huquqiy savodhonlik, на котором юристы размещают новое в законодательстве и отвечают на вопросы. Канал быстро набрал популярность и имеет огромное количество подписчиков по всей республике.

Стоит отметить, что в отдел юридического обеспечения УВД Самаркандской области обращаются не только сотрудники органов внутренних дел, но и обычные граждане, которым необходима юридическая помощь. Так, с начала года к юристам обратились более 50 жителей области, всего было дано более 300 консультаций.

По мнению сотрудников отдела, привлекательность профессии юрисконсульта заключается в том, что данный специалист должен быть высокообразованным, интеллектуальным, уметь разъяснить людям суть законодательных актов. Эта профессия востребована во всех областях: государственной сфере, общественной жизни, искусстве, медицине, экономике, спорте, сообщает газета «На посту».