» » » Юристы на связи
﻿
  • 4 апрель 2020 11:41
  • 89

Юристы на связи

Будни работников отдела юридического обеспечения УВД Самаркандской области проходят в особом режиме. Каждый день сотрудники правоохранительных органов обращаются к ним с различными вопросами. К примеру: как быть в условиях карантина женщинам с маленькими детьми? Нужно ли им продлевать отпуск? Что делать, если требуют погашение ипотечного кредита и неправомерно завышают процентные ставки? Ответы на вопросы помогают найти ведущий юрисконсульт капитан Шукуржон Мухаммадкулов и лейтенант Хамидулло Сагдуллаев.

 

Юристы на связи

  

 

В эти дни сотрудники отдела работают в онлайн-режиме. В прошлом году был создан специальный телеграмм-канал huquqiy savodhonlik, на котором юристы размещают новое в законодательстве и отвечают на вопросы. Канал быстро набрал популярность и имеет огромное количество подписчиков по всей республике.

 

Стоит отметить, что в отдел юридического обеспечения УВД Самаркандской области обращаются не только сотрудники органов внутренних дел, но и обычные граждане, которым необходима юридическая помощь. Так, с начала года к юристам обратились более 50 жителей области, всего было дано более 300 консультаций.

 

По мнению сотрудников отдела, привлекательность профессии юрисконсульта заключается в том, что данный специалист должен быть высокообразованным, интеллектуальным, уметь разъяснить людям суть законодательных актов. Эта профессия востребована во всех областях: государственной сфере, общественной жизни, искусстве, медицине, экономике, спорте, сообщает газета «На посту».


Похожие статьи:
﻿
В честь Дня работников органов внутренних дел прошло торжественное мероприятие

В честь Дня работников органов внутренних дел прошло торжественное мероприятие

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
УВД Самаркандской области обзаведется собственным сайтом и страницей в Facebook

УВД Самаркандской области обзаведется собственным сайтом и страницей в Facebook

Общество / Новости Самарканда
﻿
Как обстоят дела с обращением граждан в госорганы в Самарканде?

Как обстоят дела с обращением граждан в госорганы в Самарканде?

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде пенсионерам паспорта выдают вне очереди

В Самарканде пенсионерам паспорта выдают вне очереди

Общество / Новости Самарканда
﻿
Назначен новый начальник УВД Самарканда

Назначен новый начальник УВД Самарканда

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий

© Master Media Production & Broadcast 2020

Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешается только при условии указании ссылки на наш ресурс.

Copyright © 2019 STV.UZ. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

  • Яндекс.Метрика
  • счетчик
Яндекс.Метрика