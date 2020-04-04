» » » В Самарканде против нарушителей карантинных правил возбуждено 2183 административных протокола и два уголовных дела
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  • 4 апрель 2020 11:31
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В Самарканде против нарушителей карантинных правил возбуждено 2183 административных протокола и два уголовных дела

По состоянию на 2 апреля в отношении граждан, не соблюдающих правила карантина, было возбуждено 2183 административных протокола и 2 уголовных дела.

 

В Самарканде против нарушителей карантинных правил возбуждено 2183 административных протокола и два уголовных дела


Кроме того, с 16 марта по настоящее время в областном наркологическом диспансере зарегистрирован 21 случай вождения в нетрезвом состоянии.

 

В целях обеспечения безопасности находящихся на карантине граждан и предотвращения нарушений правил карантина задействовано около 1000 сотрудников Управления  внутренних дел, Национальной гвардии, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.

 

Согласно данным УВД области, на 27 улицах, входящих в Самарканд из районов, установлены блок-посты дорожно-патрульной службы.

 

Транспортные средства въезжают в город  только после проверки документов каждого водителя и дезинфекции автомобиля.


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