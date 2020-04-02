Расширяется ряд спонсоров

Ряды наших соотечественников, желающих помочь гражданам, нуждающимся в социальной защите, растут с каждым часом. На расчетный счет Центра координации спонсорской помощи, созданном при региональном отделении махалли и поддержки семьи, продолжают поступать денежные средства.

Шесть наших соотечественников перечислили 538 000 (пятьсот тридцать восемь тысяч) сумов с пластиковых карт.

Кроме того, Гафур Маматов, Фозил Боймуродов, Феруз Собиров, Хошим Садриддинов, Аббос Муродов, Фахриддин Бобонзаров, Нурбек Раззоков передали по 100 000 (сто тысяч) сумов, а также Отабек Дехканов, Шавкат Джавлонов и Акмал Гиясов по 150 000 тысяч , Олим Садуллаев пожертвовал 500 000 (пятьсот тысяч) сумов, а Комилжон Хамидович Талибов -1 100 000 (один миллион сто тысяч) сумов из своего личного фонда.

Многие государственные и неправительственные организации в регионе также вносят значительный вклад в благотворительную помощь.

Отделение дошкольного образования города Каттакурган- 150 000 тысяч сумов;

Коллектив детско-юношеской спортивной школы- 500 000 сумов;

Администрация детско-юношеской спортивной школы по единоборству Самаркандской области-700 000 сумов;

Акдарьинское районное отделение государственной налоговой инспекции -1 000 000 сумов;

Акдарьинский районный отдел дошкольного образования- 1 000 000 сумов;

Ургутское районное отделение государственной налоговой инспекции-1 050 000 сумов;

Нурабадское районное отделение государственной налоговой инспекции- 1 050 000 сумов;

Иштыханское районное отделение государственной налоговой инспекции -1 150 000 сумов;

Самаркандское районное отделение государственной налоговой инспекции-1 150 000 сумов;

Государственная налоговая инспекция города Каттакургана- 1 150 000 сумов;

Общество с ограниченной ответственностью "Maxsus suv qurilish invest”-4 000 000 сумов;

Государственная налоговая инспекция Самаркандской области -8 010 000 сумов;

ООО "Omad start”в Иштыханском районе перечислило -100 000 000 сумов.

Таким образом, сумма сбора составила 349 327 000 (триста сорок девять миллионов триста двадцать семь тысяч) сумов.