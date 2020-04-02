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  • 4 апрель 2020 11:02
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Расширяется ряд спонсоров

Ряды наших соотечественников, желающих помочь гражданам, нуждающимся в социальной защите, растут с каждым часом. На расчетный счет Центра координации спонсорской помощи, созданном при региональном отделении махалли и поддержки семьи, продолжают поступать денежные средства.

 

Расширяется ряд спонсоров

  

Шесть наших соотечественников перечислили 538 000 (пятьсот тридцать восемь тысяч) сумов с пластиковых карт.

 

Кроме того, Гафур Маматов, Фозил Боймуродов, Феруз Собиров, Хошим Садриддинов, Аббос Муродов, Фахриддин Бобонзаров, Нурбек Раззоков передали  по 100 000 (сто тысяч) сумов, а также Отабек Дехканов, Шавкат Джавлонов и  Акмал Гиясов по 150 000 тысяч , Олим Садуллаев пожертвовал 500 000 (пятьсот тысяч) сумов, а Комилжон Хамидович Талибов -1 100 000 (один миллион сто тысяч) сумов из своего личного фонда.

 

Многие государственные и неправительственные организации в регионе также вносят значительный вклад в благотворительную помощь.

 

Отделение дошкольного образования города Каттакурган- 150 000 тысяч сумов;

 

Коллектив детско-юношеской спортивной школы- 500 000 сумов;

 

Администрация детско-юношеской спортивной школы по единоборству Самаркандской области-700 000 сумов;

 

Акдарьинское районное отделение государственной налоговой инспекции -1 000 000 сумов;

 

Акдарьинский районный отдел дошкольного образования- 1 000 000 сумов;

 

Ургутское районное отделение государственной налоговой инспекции-1 050 000 сумов;

 

Нурабадское районное отделение государственной налоговой инспекции- 1 050 000 сумов;

 

Иштыханское районное отделение государственной налоговой инспекции -1 150 000 сумов;

 

Самаркандское районное отделение государственной налоговой инспекции-1 150 000 сумов;

 

Государственная налоговая инспекция  города Каттакургана- 1 150 000 сумов;

 

Общество с ограниченной ответственностью "Maxsus suv qurilish invest”-4 000 000 сумов;

 

Государственная налоговая инспекция Самаркандской области -8 010 000 сумов;

 

ООО "Omad start”в Иштыханском районе перечислило -100 000 000 сумов.

 

Таким образом, сумма сбора составила 349 327 000 (триста сорок девять миллионов триста двадцать семь тысяч) сумов.


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