Расширяется ряд спонсоров

Ряды наших соотечественников, желающих помочь гражданам, нуждающимся в социальной защите, растут с каждым часом. На расчетный счет Центра координации спонсорской помощи, созданном при региональном отделении махалли и поддержки семьи, продолжают поступать денежные средства.
Шесть наших соотечественников перечислили 538 000 (пятьсот тридцать восемь тысяч) сумов с пластиковых карт.
Кроме того, Гафур Маматов, Фозил Боймуродов, Феруз Собиров, Хошим Садриддинов, Аббос Муродов, Фахриддин Бобонзаров, Нурбек Раззоков передали по 100 000 (сто тысяч) сумов, а также Отабек Дехканов, Шавкат Джавлонов и Акмал Гиясов по 150 000 тысяч , Олим Садуллаев пожертвовал 500 000 (пятьсот тысяч) сумов, а Комилжон Хамидович Талибов -1 100 000 (один миллион сто тысяч) сумов из своего личного фонда.
Многие государственные и неправительственные организации в регионе также вносят значительный вклад в благотворительную помощь.
Отделение дошкольного образования города Каттакурган- 150 000 тысяч сумов;
Коллектив детско-юношеской спортивной школы- 500 000 сумов;
Администрация детско-юношеской спортивной школы по единоборству Самаркандской области-700 000 сумов;
Акдарьинское районное отделение государственной налоговой инспекции -1 000 000 сумов;
Акдарьинский районный отдел дошкольного образования- 1 000 000 сумов;
Ургутское районное отделение государственной налоговой инспекции-1 050 000 сумов;
Нурабадское районное отделение государственной налоговой инспекции- 1 050 000 сумов;
Иштыханское районное отделение государственной налоговой инспекции -1 150 000 сумов;
Самаркандское районное отделение государственной налоговой инспекции-1 150 000 сумов;
Государственная налоговая инспекция города Каттакургана- 1 150 000 сумов;
Общество с ограниченной ответственностью "Maxsus suv qurilish invest”-4 000 000 сумов;
Государственная налоговая инспекция Самаркандской области -8 010 000 сумов;
ООО "Omad start”в Иштыханском районе перечислило -100 000 000 сумов.
Таким образом, сумма сбора составила 349 327 000 (триста сорок девять миллионов триста двадцать семь тысяч) сумов.