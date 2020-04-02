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  • 2 апрель 2020 15:56
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В Самарканде пройдет онлайн-брифинг по вопросам коронавируса

Завтра, 3 апреля, в 15:00 состоится онлайн-брифинг, в котором примут участие Пирмухаммад Махмудов, главный врач Самаркандского центра санитарно-эпидемиологического надзора, Ахмаджон Бабаджанов, начальник Самаркандского медицинского объединения, и Вахоб Ахмедов, заместитель начальника управления по координации деятельности УВД г. Самарканда.

 

В Самарканде пройдет онлайн-брифинг по вопросам коронавируса

  

На брифинге будет представлена ​​подробная информация о борьбе с коронавирусом в городе, а также о работе, проводимой в этой связи.

 

За работой брифинга можно следить онлайн на странице администрации города в Facebook www.facebook.com/samshaharhokim.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы вы можете связаться с информационной службой администрации города по телефону +998 94-242-66-69.

 

Информационная служба Самаркандского городского хокимията.


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