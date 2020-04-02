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  • 2 апрель 2020 13:02
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Самаркандский филиал АКБ Туронбанк продлевает сроки погашения кредитов!!!

Эта  мера предпринята в целях предотвращения распространения коронавируса и снижения рисков, связанных с погашением задолженности заемщиков.

 

Самаркандский филиал АКБ Туронбанк продлевает сроки погашения кредитов!!!

 

*Только для физических лиц, чей кредит менее 100 миллионов сум.

 

* Это не освобождает заемщика от обязательства по уплате процентов, начисленных на существующий остаток займа в будущем.

 

*Отсрочка осуществляется автоматически без предоставления дополнительных документов и заявления заемщика.

 

*Платежи за апрель и май 2020 года будут продлены на два месяца с даты последнего погашения кредита.

 

Туронбанк- сторонник вашего благополучия!

 

Тел: 94 474-20-73, 93 346-82-82


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