Самаркандский филиал АКБ Туронбанк продлевает сроки погашения кредитов!!!

Эта мера предпринята в целях предотвращения распространения коронавируса и снижения рисков, связанных с погашением задолженности заемщиков.
*Только для физических лиц, чей кредит менее 100 миллионов сум.
* Это не освобождает заемщика от обязательства по уплате процентов, начисленных на существующий остаток займа в будущем.
*Отсрочка осуществляется автоматически без предоставления дополнительных документов и заявления заемщика.
*Платежи за апрель и май 2020 года будут продлены на два месяца с даты последнего погашения кредита.
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