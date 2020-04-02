В перспективе строительство новых объектов

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов ознакомился с проектами строительства, которые планируется осуществить в Каттакургане.





В этом году планируется реконструировать ряд улиц и административных зданий в городе, модернизировать коммуникацию и построить социальные объекты.





Э.Турдимов поручил Г.Алимовой, недавно назначенному руководителю Каттакургана, и должностным лицам продолжать совершенствовать проекты, учитывая особенности, историю и культуру Каттакургана при строительстве каждого здания и сооружения.





Пресс-служба областного хокимията