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  • 2 апрель 2020 11:37
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В перспективе строительство новых объектов

Хоким  Самаркандской области Эркинжон Турдимов ознакомился с проектами строительства, которые планируется осуществить в Каттакургане.


В перспективе строительство новых объектов

 

В этом году планируется реконструировать ряд улиц и административных зданий в городе, модернизировать коммуникацию и построить социальные объекты.


В перспективе строительство новых объектов

 

Э.Турдимов поручил Г.Алимовой, недавно назначенному руководителю Каттакургана, и должностным лицам продолжать совершенствовать проекты, учитывая особенности, историю и культуру Каттакургана при строительстве каждого здания и сооружения.


В перспективе строительство новых объектов

 

Пресс-служба областного хокимията


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