Будет ли «доставка» на рынках Самарканда?

Многие производители создают службы доставки на дом, чтобы людям было проще оставаться дома во время карантина.



Некоторые граждане задаются вопросом, будут ли услуги доставки на дом также доступны на рынках.





Тохир Мамадалиев, председатель Самаркандской областной ассоциации рынков и торговых центров, ответил на этот вопрос следующим образом:

- На базаре овощи реализуются не одним продавцом, как это принято в магазинах. Если один продает картофель, то второй - лук, а третий- фрукты. Поэтому пока не планируется внедрять службу доставки на наших рынках.



В настоящее время продажа товаров, готовой одежды, строительных материалов и запчастей в регионе приостановлена. Однако все фермерские рынки функционируют.



Граждане, проживающие в Самарканде, могут делать покупки на фермерских рынках в городе, а жители района могут отовариться у себя в регионе. Для этого товаров на наших рынках достаточно, а необоснованный рост цен строго контролируется.

Об этом пишет zarnews