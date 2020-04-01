Хоким Пайарыкского района взят под карантин

Хоким Пайарыкского района Самаркандской области Дильшод Мусинов взят под карантин в связи с его недавней поездкой в Турцию, сообщили в пресс-службе районного хокимията.

Сообщается, перед объявлением карантина Мусинов побывал в Турции с рабочей поездкой. В связи его отсутствием стали поступать обращения от жителей района с вопросами о местонахождении хокима и вернулся ли он из Турции.

В районном хокимияте отметили, что на сегодняшний день Дильшод Мусинов находится на карантине и в его состоянии не замечались отрицательные изменения. После окончания карантинного периода хоким вернется к своей работе.

Напомним, постановлением Кабинета Министров от 23 марта 2020 года граждане, вернувшиеся из-за границы, будут помещены на 14-дневный карантин дома либо в специально отведенных местах в условиях изоляции.