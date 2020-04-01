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  • 1 апрель 2020 17:23
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Хоким Пайарыкского района взят под карантин

Хоким Пайарыкского района Самаркандской области Дильшод Мусинов взят под карантин в связи с его недавней поездкой в Турцию, сообщили в пресс-службе районного хокимията.

 

Хоким Пайарыкского района взят под карантин

 

Сообщается, перед объявлением карантина Мусинов побывал в Турции с рабочей поездкой. В связи его отсутствием стали поступать обращения от жителей района с вопросами о местонахождении хокима и вернулся ли он из Турции.

 

В районном хокимияте отметили, что на сегодняшний день Дильшод Мусинов находится на карантине и в его состоянии не замечались отрицательные изменения. После окончания карантинного периода хоким вернется к своей работе.

 

Напомним, постановлением Кабинета Министров от 23 марта 2020 года граждане, вернувшиеся из-за границы, будут помещены на 14-дневный карантин дома либо в специально отведенных местах в условиях изоляции.


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