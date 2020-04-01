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  • 1 апрель 2020 16:21
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Разъяснение главврача на слухи о заражении коронавирусом жителя Самарканда

Пользователи соцсетей распространили слухи о том, что житель махали «Оби рахмат» в Самарканде заразился коронавирусом. Насколько верно это утверждение?

 

Разъяснение главврача на слухи о заражении коронавирусом жителя Самарканда

  

Хайрулла БОЙМУРОДОВ, главный врач Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия:

 

"Это далеко от истины. По состоянию на 1 апреля 2020 года в Самарканде не было зарегистрировано коронавирусной инфекции. Согласно распространенным вчера сообщениям, 7 инфицированных из Самарканда людей еще не приехали в наш регион, заболевание у них было диагностировано в Ташкенте, где они все проходят лечение. У нас есть граждане, которые имели первичный контакт с этими людьми или приехали из-за границы на одном самолете, и они находятся под полным медицинским наблюдением".

 


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