Разъяснение главврача на слухи о заражении коронавирусом жителя Самарканда

Пользователи соцсетей распространили слухи о том, что житель махали «Оби рахмат» в Самарканде заразился коронавирусом. Насколько верно это утверждение?

Хайрулла БОЙМУРОДОВ, главный врач Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия: