Как узнать о задолженности за энергоресурсы и бытовые отходы в период карантина?

В период карантина в Самарканде запущен бот Telegram, который позволяет просматривать задолженность за поставленные энергоресурсы и услуги по вывозу бытовых отходов и отправлять показания счетчиков в офисы Бюро принудительного исполнения.

Граждане могут просматривать наличие задолженности через бот @mibuzbot в мессенджере Telegram, фотографировать показания счетчиков и отправлять их по данному адресу.

Государственные инспекторы Бюро получают фотографии, присланные подписчиками, подтверждают показатели и обеспечивают их включение в специальную базу данных.

Также можно выслать последние данные о долгах в раздел «Определение задолженности за коммунальные услуги» на официальном сайте Бюро принудительного исполнения «www.mib.uz».

Если граждане имеют долги за энергоресурсы и услуги по вывозу бытовых отходов , их можно оплатить с помощью Payme, Paynet, Click, UPay и других мобильных платежных систем.

Самаркандское областное Управление БПИ