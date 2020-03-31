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  • 31 март 2020 20:18
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Как узнать о задолженности за энергоресурсы и бытовые отходы в период карантина?

В   период карантина в Самарканде запущен бот Telegram, который позволяет   просматривать задолженность за поставленные энергоресурсы и услуги по вывозу бытовых отходов и отправлять показания счетчиков в офисы Бюро принудительного исполнения.

 

Как узнать о задолженности за энергоресурсы и бытовые отходы в период карантина?

 

Граждане могут просматривать наличие задолженности через бот @mibuzbot в мессенджере Telegram, фотографировать показания счетчиков и отправлять их по данному адресу.

 

Как узнать о задолженности за энергоресурсы и бытовые отходы в период карантина?

  

Государственные инспекторы Бюро получают фотографии, присланные подписчиками, подтверждают показатели и обеспечивают их включение в специальную базу данных.

 

Как узнать о задолженности за энергоресурсы и бытовые отходы в период карантина?

  

Также можно выслать последние данные о долгах в раздел «Определение задолженности за коммунальные услуги» на официальном сайте Бюро принудительного исполнения  «www.mib.uz».

 

Как узнать о задолженности за энергоресурсы и бытовые отходы в период карантина?

 

Если граждане имеют долги за энергоресурсы и услуги по вывозу бытовых отходов , их можно оплатить с помощью Payme, Paynet, Click, UPay и других мобильных платежных систем.

 

Самаркандское областное Управление БПИ


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