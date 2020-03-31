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  • 31 март 2020 17:07
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7 пациентов с COVID-19 из Самарканда лечатся в Ташкенте

7 пациентов с COVID-19 из Самарканда лечатся в ТашкентеИз 158 выявленных случаев коронавируса в Узбекистане заболевание выявлено у 73 мужчин и 85 женщин. Статистические данные по ситуации с COVID-19 в стране опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Большинство больных с коронавирусной инфекцией проходят лечение в столице. В Ташкенте наибольшее количество пациентов лечится в клинике Научно-исследовательского института вирусологии: 7 из 92 пациентов, проходящих здесь лечение, выздоровели и 1 — умер.

 

Клиника НИИ вирусологии приняла 73 пациента из Ташкента, 2 — из Бухарской, 2 — из Кашкадарьинской, 2 — из Навоийской, 7 — из Самаркандской, 1 — из Сырдарьинской и 5 — из Ташкентской области.

 

Остальные 66 пациентов (одна из них умерла) проходят лечение в инфекционных больницах в регионах страны, в том числе — в клиниках Андижанской, Ферганской, Наманганской и Бухарской областей.

 

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