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  • 31 март 2020 16:51
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В Самарканде продолжаются благотворительные акции

Группа неравнодушных людей в Самаркандском районе провела благотворительную акцию для тех, кто находится в затруднительном материальном положении. Нуждающимся раздали продукты питания, маски и перчатки. Инициативная группа решила оказать помощь тем, кто особенно нуждается в ней. Сегодня в ракурсе внимания-малообеспеченные и одинокие люди.

 


 

Шахрам Рахимзода проживает в махалле «Саховат» Самаркандского района. Женат, растит и воспитывает полуторагодовалую дочь с ограниченными возможностями. Постоянной работы у молодого парня нет, подрабатывает сварщиком, однако на жизнь иногда не хватает.

 

Неожиданный визит гостей удивил, и в то же время обрадовал его, признается мужчина. Ему передали пакет картофеля, риса, муки, сахара, макарон, растительное масло, перчатки и медицинские маски.

 

Группа добровольцев во главе с предпринимателем, занимающимся рыбоводческой, птицеводческой и животноводческой деятельностью, посетила 30 семей в махалле «Саховат», относящихся к малоимущим слоям населения. Продукты питания также были переданы Маърифат Эргашевой, матери четырех детей.

 

Районная жительница поблагодарила за оказанную помощь, отметив, что с четырьмя маленькими детьми ей трудно выходить из дома, даже за продуктами.

 

Оказывать помощь уязвимой категории людей и нуждающимся людям считается благим делом, особенно в период карантина из-за коронавирусной инфекции. Всего за целый день продукты питания были переданы около ста семьям из трех махаллей-«Саховат», «Арабхона» и «Нуравшон». По словам предпринимателя, в перспективе обойти еще шесть махаллей.

 

Зарина Хакбердиева


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