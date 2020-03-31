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  • 31 март 2020 13:55
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В Ташкенте задержан самаркандец, совершивший тяжкое преступление

Молодой человек из Самарканда, разыскиваемый за тяжкое преступление, был арестован в Ташкенте. Об этом сообщило столичное Главное УВД.

 

В Ташкенте задержан самаркандец, совершивший тяжкое преступление

  

Ранее в телеграмме управления говорилось, что Аслиддинов Миршараф Аслиддин оглы, родившийся в 1996 году в Иштыханском районе Самаркандской области, находился в розыске за особо тяжкое преступление. Некоторое время спустя молодой человек был арестован, сообщили в департаменте.

 

Главное Управление внутренних дел г. Ташкента добавило, что в задержании молодого человека помогли граждане. Не ясно, почему самаркандец был в розыске или какое преступление он совершил.


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