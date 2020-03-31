В Ташкенте задержан самаркандец, совершивший тяжкое преступление

Молодой человек из Самарканда, разыскиваемый за тяжкое преступление, был арестован в Ташкенте. Об этом сообщило столичное Главное УВД.

Ранее в телеграмме управления говорилось, что Аслиддинов Миршараф Аслиддин оглы, родившийся в 1996 году в Иштыханском районе Самаркандской области, находился в розыске за особо тяжкое преступление. Некоторое время спустя молодой человек был арестован, сообщили в департаменте.

Главное Управление внутренних дел г. Ташкента добавило, что в задержании молодого человека помогли граждане. Не ясно, почему самаркандец был в розыске или какое преступление он совершил.