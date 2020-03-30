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  • 30 март 2020 19:49
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35 человек освобождены из карантина в Самарканде

Медицинское наблюдение снято с 35 человек, находящихся в карантине в Самаркандской области, сообщили в  областном управлении здравоохранения. Контрольные лабораторные исследования дали отрицательный результат. В связи с этим они со стационара были отправлены на 10-дневный домашний карантин.

 

  

 

По данным на 30 марта в карантине  по поводу новой коронавирусной инфекции находится 4 477 самаркандцев. В основном, это люди, прибывшие из-за границы, а также те, кто контактировал с заболевшими.

 

Следует отметить, что до сих пор в нашем регионе не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

 

Кроме того, в нашем регионе проводятся эпидемиологические обследования и необходимые профилактические меры для предотвращения распространения вируса.


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