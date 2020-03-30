» » » В Самарканде с таксистов продолжают требовать оплату за путевки. Правомерно ли это?
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  • 30 март 2020 17:25
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В Самарканде с таксистов продолжают требовать оплату за путевки. Правомерно ли это?

В Самарканде с таксистов продолжают требовать оплату за путевки. Правомерно ли это?В Самарканде во время карантина до сих пор требуют 40 тысяч за путёвки для «жёлтых такси». Насколько это правомерно?

 

На этот вопрос ответил пресс-секретарь Министерства транспорта Навруз Ашурматов на брифинге в штабе АИМК.

 

"Действующие используемые дорожные карты являются основным документом для работы маршрутных такси. Выдача проездных документов водителям такси вне маршрута осуществляется дежурным диспетчером транспортной организации. При этом не предусмотрено взимание с водителей каких-либо платежей.

 

Не только в условиях карантина, но и в случае стандартной ситуации у юридических лиц нет оснований требовать ежедневных платежей от водителей такси за выдачу проездных документов вне маршрута".

 

Ситуация в Самарканде взята на контроль.


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