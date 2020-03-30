В Самарканде с таксистов продолжают требовать оплату за путевки. Правомерно ли это?

В Самарканде во время карантина до сих пор требуют 40 тысяч за путёвки для «жёлтых такси». Насколько это правомерно?

На этот вопрос ответил пресс-секретарь Министерства транспорта Навруз Ашурматов на брифинге в штабе АИМК.

"Действующие используемые дорожные карты являются основным документом для работы маршрутных такси. Выдача проездных документов водителям такси вне маршрута осуществляется дежурным диспетчером транспортной организации. При этом не предусмотрено взимание с водителей каких-либо платежей.

Не только в условиях карантина, но и в случае стандартной ситуации у юридических лиц нет оснований требовать ежедневных платежей от водителей такси за выдачу проездных документов вне маршрута".

Ситуация в Самарканде взята на контроль.