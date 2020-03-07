Дезинфекция улиц Самарканда с помощью спецтехники

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Самарканде начались масштабные работы по дезинфекции улиц, обрабатываются центральные дороги города, общественные места, территории госучреждений и организаций. Улицы поливаются хлоркой с помощью спецтехники Управления внутренних дел Самаркандской области один раз в день.





С подобной инициативой вышло и Управление благоустройства при хокимияте города Самарканда. В целях борьбы с коронавирусом в управлении создана группа по дезинфекции дорог и улиц. Бригады обеспечены необходимым оборудованием и химическими средствами. Дезинфекцией заняты 10 единиц спецтехники, наполненные растворами хлорной извести и воды.

Во всем Узбекистане, в частности, Самаркандском вилояте приостановлено автотранспортное сообщение между регионами, введены ограничения на передвижение на личном авто и такси. Таким образом, дезинфицирующие машины безпрепятственно колесят по городским улицам и выполняют свои обязанности.

Необходимо отметить, согласно данным Минздрава, число зараженных коронавирусной инфекцией в Узбекистане превышает 145. У 20 пациентов наблюдаются симптомы пневмонии, состояние трех больных является тяжелым, двух – стабильно тяжелым

Зарина Хакбердиева