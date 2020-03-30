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  • 30 март 2020 10:40
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Новая глава в развитии сельского хозяйства

В развитии интенсивного садоводства на территории  Самаркандской области наступила новая глава. С  большим успехом здесь ведут свою деятельность   лаборатории  по размножению саженцев карликовых и полукарликовых фруктовых деревьев в условиях in vitro, то есть путем клонального микроразмножения. В 2017 году при концерне «Шарк саноат»  была запущена лаборатория ин витро.   Здесь ведется научная работа по  нескольким этапам, позволяющая получать абсолютно безвирусный, полностью оздоровленный посадочный материал круглый год независимо от погодных условий. Технология производства  с помощью тканей культур дает возможность производить саженцы плодовых культур по реальному требованию фермеров и инвесторов, оберегая их время и затраты на импорт.
 
 
Зарина Амритдинова

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