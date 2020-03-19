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  • 29 март 2020 1:26
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В Самаркандской области выявлено 712 случаев несоблюдения карантинных правил

Со времени объявления карантинных мер в стране было выявлено 7 157 случаев несоблюдения карантинных правил. Об этом сообщила пресс-служба УВД.

 

В Самаркандской области выявлено 712 случаев несоблюдения карантинных правил

 

-В городе Ташкенте - 1046 случаев;

-В Ташкентской области - 632 случая;

-В Джизакской области - 772 случая;

-В Бухарской области - 406 случаев;

-В Самаркандской области - 712 случаев;

-В Кашкадарьинской области - 346 случаев;

-В Сурхандарьинской области - 463 случая;

-В Хорезмской области - 115 случаев;

-В Сырдарьинской области - 229 случаев;

-В Ферганской области - 951 случай;

-В Навоийской области - 169 случаев;

-В Наманганской области - 630 случаев;

-В Андижанской области - 456 случаев;

-В Республике Каракалпакстан 230 дел.


Несмотря на разъяснительную работу по соблюдению необходимых правил и санитарных ограничений, нарушения все же наблюдаются.

 

Например, 26 марта этого года в 16:00 К.С., 2002 года рождения, проживающая в  Зангиатинском районе Ташкентской области гуляла в общественном месте без специальной защитной маски.


Без средств индивидуальной защиты ходили также и жители   махалли «Сойгузар» Ургутского района Самаркандской области.  27 марта в 9:50 гражданин У.К., 1976 года рождения,  и 43-летняя З.К.,  спокойно передвигались по улице без масок.


Каждый из нас должен более ответственно подходить к своим задачам, строго придерживаться санитарно-гигиенических требований, принимать все необходимые меры для защиты и сохранения самого ценного дара - здоровья, говорится в документе.


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