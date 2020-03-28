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  • 29 март 2020 0:50
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Камеры видеонаблюдений на улицах Самарканда зафиксировали граждан без масок

Сотрудники Ситуационного центра УВД Самаркандской области по мониторингу состояния профилактики правонарушений с помощью камер видеонаблюдений выявили пешеходов и водителей автотранспортных средств, у которых не было медицинских защитных средств. В отношении данных лиц будут составлены протоколы о правонарушениях.

 

Камеры видеонаблюдений на улицах Самарканда зафиксировали граждан без масок

 Камеры видеонаблюдений на улицах Самарканда зафиксировали граждан без масок

 Камеры видеонаблюдений на улицах Самарканда зафиксировали граждан без масок

 

 

Напомним, за нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, вопреки специальным требованиям уполномоченного органа, налагается штраф в размере до 5 БРВ.

 

 Камеры видеонаблюдений на улицах Самарканда зафиксировали граждан без масок

 Камеры видеонаблюдений на улицах Самарканда зафиксировали граждан без масок

 Камеры видеонаблюдений на улицах Самарканда зафиксировали граждан без масок

  

 

Правоохранительные органы убедительно просят не нарушать режим домашнего карантина, выходить из дома исключительно в случае  необходимости и только в масках.

 

Пресс-служба УВД Самаркандской области


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