 Камеры видеонаблюдений на улицах Самарканда зафиксировали граждан без масок

Сотрудники Ситуационного центра УВД Самаркандской области по мониторингу состояния профилактики правонарушений с помощью камер видеонаблюдений выявили пешеходов и водителей автотранспортных средств, у которых не было медицинских защитных средств. В отношении данных лиц будут составлены протоколы о правонарушениях.

Напомним, за нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, вопреки специальным требованиям уполномоченного органа, налагается штраф в размере до 5 БРВ.

Правоохранительные органы убедительно просят не нарушать режим домашнего карантина, выходить из дома исключительно в случае необходимости и только в масках.

Пресс-служба УВД Самаркандской области