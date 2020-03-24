В Самаранде мужчина получил 30 суток ареста за ложную информацию о короновирусе

Уроженец Пахтачийского района Самаркандской области А.Шомуродов через личный мессенджер «Телеграмм» распространил слухи о том, что его сосед умер в результате употребления большого количества алкоголя, якобы узнав о заражении коронавирусом. Поскольку сегодня новость об инфекции является темой номер один, текстовое сообщение перепостировалось моментально.

За ложную информацию районный житель наказан в рамках закона. По сообщению информационной службы УВД Самаркандской области, Пахтачийский районный суд приговорил его к 30 суткам административного ареста за совершение преступления, предусмотренного статьей 205 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.

Необходимо отметить, государство намерено со всей строгостью привлекать людей к уголовной ответственности за распространение фейков и ложной информации о коронавирусе во время карантина. Изготовление или хранение с целью распространения материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 44 млн 600 тысяч сумов до 89 млн 200 тысяч сумов (от 4,6 до 9,5 тысяч долларов США), исправительными работами до 3 лет, ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.