Стартовал виртуальный конкурс детских рисунков

«Мой сказочный герой», «Летняя пора», «Край родной Узбекистан» -это основные темы виртуального конкурса детских рисунков «Планета детства» от творческой группы «Аладдин». С целью разнообразить домашний досуг детей коллектив группы впервые решил запустить дистанционный конкурс среди любителей изобразительного искусства в возрасте от 4 до 12 лет.





Согласно положению художественного состязания, рисунки по трем направлениям могут выполняться карандашом, красками, фломастерами. Необходимо сфотографировать готовый рисунок, на лицевой части указать данные ребенка и номер телефона, отправить по адресу. По завершению карантинных каникул, из представленных на конкурс рисунков будут отобраны самые лучшие. Критерии оценки: соответствие тематике Конкурса, оригинальность работы, художественная ценность. Победители получат приглашение в первых числах июня в телеклуб " Альтаир".

В связи с ситуацией вокруг коронавируса наши детишки не имеют возможности посещать школу, видеться с одноклассниками, прогуливаться по городским улицам. Пока можно довольствоваться видеоуроками в режиме реального времени. Онлайн состязание детских рисунков поможет немного разнообразить домашнюю суету, считают аладдиновцы. Да и не только. Ведь детские конкурсы — это место для воплощения фантазий и увлечений. Это раскрытие юных талантов. Получение детьми новых знаний.

Как утверждают ребята творческой группы «Аладдин», таким образом, они вносят свой вклад в преодолении вируса. Проведение конкурса детских рисунков через интернет- отличный способ содержательно провести преждевременные каникулы. А для родителей станет лишним поводом немного уделить время своему ребенку при выборе необходимой тематики для выполнения условий конкурса.

Зарина Хакбердиева