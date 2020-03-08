 Помощь от волонтеров

27 марта 2020 года по инициативе руководства Самаркандского государственного медицинского института сотрудники кафедры молодежи, духовности и просвещения, профессора и волонтеры первичной организации Союза молодежи провели акцию «Добрые руки».

В рамках кампании 70 малообеспеченных и одиноких граждан, проживающих в Самарканде, были проинформированы о ситуации и получили набор антисептиков и масок для лица. Дома также были тщательно продезинфицированы, людям разъяснены правила профилактики и защиты от инфекционных заболеваний, сообщает zarnews