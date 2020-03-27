В Самарканде будет создан Педагогический институт СамГУ

Объявлен проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации Педагогического института Самаркандского государственного университета».

Согласно проекту, Педагогический институт СамГУ создан на базе направлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры сферы педагогического образования Самаркандского государственного университета.



Здания и сооружения Самаркандского государственного университета (с существующим оборудованием и мебелью), расположенные по улицам Спитамена 166 и Дагбитской, 18, вместе с соответствующей территорией, будут переданы на баланс Института на основе оперативного управления.

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в двухмесячный срок:

Обеспечивает, чтобы структура института была утверждена в соответствии со стандартами, установленными для высших учебных заведений;

Утверждает устав Института в установленном порядке и принимает меры для его государственной регистрации;

Обеспечивает институт высококвалифицированными профессорами и преподавателями с практическим опытом на конкурсной основе;

Институт принимает меры по обеспечению информационного ресурсного центра дополнительной учебной, научной и художественной литературой;

Принимает меры по обеспечению организации учебного процесса в институте.

Согласно проекту, учебный процесс в институте начнется в 2020/2021 учебном году, а контингент студентов будет формироваться на основе бакалавриата и магистратуры университета, преимущественно в области педагогического образования;

количество студентов определяется в соответствии с установленными параметрами приема в высшие учебные заведения республики, утверждаемыми ежегодно в установленном порядке;



Институт обеспечивает бесплатное пользование учебными и научно-исследовательскими лабораториями, спортивными сооружениями и информационным ресурсным центром университета без ущерба для запланированных учебных процессов.

Основными задачами института являются:



подготовка высококвалифицированных кадров в области педагогики в сотрудничестве с ведущими высшими учебными заведениями зарубежных стран с учетом перспектив и приоритетов развития педагогических секторов и отраслей в регионе, а также тенденций развития современных технологий;



установление сотрудничества с работодателями, органами государственного управления и общественными организациями по подготовке научно-педагогических кадров на основе социального партнерства;



расширение возможностей получения образования для иностранных граждан и применение лучших международных практик с целью повышения их регионального и международного престижа; организация учебно-научных лабораторных кабинетов, оснащение их на основе современных технологий и реализация учебных и научных проектов;

развитие сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными вузами и научными центрами с целью привлечения квалифицированных специалистов в процесс обучения и научных исследований;

применение зарубежного опыта в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогических кадров, обеспечение признания профессионального уровня выпускников на международном рынке труда;



разработка квалификационных требований, учебных и научных программ на основе внедрения лучших практик ведущих и престижных высших учебных заведений мира, включая внедрение модульной учебной программы (Curriculum globALE), совершенствование и внедрение преподавания и исследований;

создание учебной и научной литературы нового поколения, их широкое применение в учебно-научных процессах, приобретение новой литературы, регулярное обновление фонда информационно-ресурсного центра;

внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, обеспечивающее сильную интеграцию современных информационно-коммуникационных и образовательных технологий;

решение научно-методических задач по развитию педагогического образования, проведение исследований, направленных на внедрение передовых зарубежных педагогических технологий и широкое вовлечение талантливых студентов в научную деятельность. Об этом сообщает uza.