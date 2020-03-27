Каково состояние рабочих в "Мардикор базаре?"

С момента объявления карантина многие вынуждены сидеть дома. На данный момент нет ничего важнее здоровья. Оставаться изолированным от рабочей дневной суеты - одна из самых важных мер в этом отношении. Тем не менее ...

Сегодня есть семьи, финансовые трудности которых сразу же ощущаются, если они не выйдут на работу хотя бы один день. Наверняка многие слышали о «Мардикор Базаре». Это неофициальная биржа труда в центре узбекского города Самарканда. Здесь можно увидеть многочисленную толпу жаждущих работы мардикоров, желающих заработать на жизнь поденной работой.

Наиболее энергичные самаркандцы, нуждающиеся в работе, начинают дежурить на базаре с семи часов утра, а самые оптимистичные продолжают ожидать потенциальных работодателей вплоть до обеда. На днях, проезжая мимо этого места, мы решили остановиться, увидев рабочих в масках. К нам сразу же подбежали 10-15 человек и спросили «У вас есть работа? Мы выполним любую работу». Несмотря на строгий карантин многие из них все же выходят на место с целью хоть что-то заработать. Да, и как иначе? Кто прокормит семью, если дома пожилые родители, жена домохозяйка, трое детей?, говорит один из городских жителей.

-Правоохранительные органы не разрешают здесь долго стоять, постоянно выгоняют, просят не выходить из дома,-рассказывают поденщики. –Делая вид, что мы уходим, через несколько минут возвращаемся на «ярмарку труда» вновь. Работы очень мало, но нужно кормить семью. Цена также резко упала.

-Я не раз обращался в биржу занятости за нормальной работой, -делится еще один мардикор. – Однако все старания пошли впустую, мне пришлось снова идти на рынок труда. Сейчас автобусное сообщение также приостановлено. Колесить по городу на такси, чтобы добраться до «Мардикор базара» удовольствие дорогое. Если я не выйду на работу, мне будет очень трудно содержать семью.

В настоящее время работники, прибывающие в этот район, постоянно разгоняются полицией, что не позволяет людям собираться. В кризисное для всего мира время больше всего страдают малоимущие семьи, люди, потерявшие своих кормильцев. Многие из них сегодня задаются вопросом-что делать во время карантина? Будет ли оказана финансовая поддержка со стороны государства? Будем надеяться, Управление по поддержке семей и махаллей наряду с малоимущими слоями населения также обратит на них внимание. Об этом сообщает zarnews.