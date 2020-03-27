В Самарканде начали шить многоразовые маски

Еще на прошлой неделе на витринах аптек висели таблички с надписями «Масок нет». Еще до объявления в стране карантина в регионе наблюдался острый дефицит медицинских масок и антисептиков на фоне эпидемии коронавируса. О нехватке защитных средств и их последующем подорожании народ высказывался на платформах соцсетей. Даже были моменты, что маски стали основным предметом для спекуляции.

В связи с ростом потребностей населения швейные предприятия Самаркандской области выдвинули инициативу производить защитные средства. Многоразовые медицинские маски из хлопчатобумажной ткани начали шить на швейной фабрике «Зарафшон-Текстиль» в г.Самарканде в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В день производится порядка двух тысяч единиц медицинских масок. Они уже начали поступать в городские аптеки.

По словам делопроизводителя предприятия, если обычную маску можно использовать 2-3 часа, многоразовые - повторно, однако, необходимо простерилизовать: выстирать и прогладить утюгом.

Средства индивидуальной защиты, изготавливаемые в двух цехах, шьются в два слоя. Это делает их воздухопроницаемыми, чтобы владелец мог свободно дышать, а кожа лица не потела.

Работа по пошиву защитных масок запланирована на 5 дней. Объем готовой продукции может достичь до ста тысяч. По словам администрации швейного предприятия, акция по изготовлению защитных масок, может удовлетворить потребности самаркандцев, особенно в критическое время.

Пошивом масок заняты не только швейные цеха со стажем, но и мелкие предприниматели, занимающиеся надомным трудом. Таким образом, общими усилиями налаживается и расширяется производство медицинских масок. Суммарные производственные мощности предприятий по всей области, находящихся в мониторинге, на начало марта превысили 500 тыс. масок в день. Готовая продукция доставляется в аптеки, где моментально раскупается народом.

Из-за ситуации, связанной с коронавирусом во всем мире, врачи советуют жителям не паниковать, оставаться дома и соблюдать правила личной гигиены.

Зарина Хакбердиева