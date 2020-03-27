» » » В Самарканде начали шить многоразовые маски
﻿
  • 27 март 2020 12:15
  • 96

В Самарканде начали шить многоразовые маски

Еще на прошлой неделе на витринах аптек висели таблички с надписями «Масок нет». Еще до объявления в стране карантина в регионе наблюдался острый дефицит медицинских масок и антисептиков на фоне эпидемии коронавируса.  О нехватке защитных средств и их последующем подорожании народ высказывался на платформах соцсетей.  Даже были моменты, что маски стали основным предметом для спекуляции.

 


 

В связи с ростом потребностей населения швейные предприятия Самаркандской области выдвинули инициативу производить защитные средства.  Многоразовые медицинские маски из хлопчатобумажной ткани начали шить на швейной фабрике «Зарафшон-Текстиль» в г.Самарканде в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В день производится порядка двух тысяч единиц медицинских масок. Они уже начали поступать в городские аптеки.

 

По словам делопроизводителя предприятия, если обычную маску можно использовать 2-3 часа, многоразовые - повторно, однако, необходимо простерилизовать: выстирать и прогладить утюгом.

 

Средства индивидуальной защиты, изготавливаемые в двух цехах, шьются в два слоя. Это делает их воздухопроницаемыми, чтобы владелец мог свободно дышать, а кожа лица не потела.

Работа по пошиву защитных масок запланирована на 5 дней. Объем готовой продукции может достичь до ста тысяч. По словам администрации швейного предприятия, акция по изготовлению защитных масок, может удовлетворить потребности самаркандцев, особенно в критическое время.

 

Пошивом масок заняты не только швейные цеха со стажем, но и мелкие предприниматели, занимающиеся надомным трудом. Таким образом, общими усилиями налаживается и расширяется производство медицинских масок. Суммарные производственные мощности предприятий по всей области, находящихся в мониторинге, на начало марта превысили 500 тыс. масок в день. Готовая продукция доставляется в аптеки, где моментально раскупается народом.

 

Из-за ситуации, связанной с коронавирусом во всем мире, врачи советуют жителям не паниковать, оставаться дома и соблюдать правила личной гигиены.

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
С «предпринимателя» конфисковано 2 тысячи масок

С «предпринимателя» конфисковано 2 тысячи масок

Новости Самарканда
﻿
Узбекистан закрывает границы из-за коронавируса и отменяет все массовые мероприятия

Узбекистан закрывает границы из-за коронавируса и отменяет все массовые мероприятия

Новости Узбекистана / ТОП
﻿
В Самарканде начали действовать социальные аптеки

В Самарканде начали действовать социальные аптеки

Новости / Видео Новости
﻿
В Самарканде начали производить изделия из переработанной бумаги

В Самарканде начали производить изделия из переработанной бумаги

Экономика / Новости Самарканда
﻿
В Самарканде начали производить костюмы

В Самарканде начали производить костюмы

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика